義隆出手 控告奕力及代理商侵權觸控晶片專利

IC設計大廠義隆（2458）3日公告，對另一台廠奕力-KY（6962）與其代理商碩望科技提出專利訴訟。

據了解，義隆耕耘觸控領域已超過20年，該公司指出，發現奕力所製造及銷售的電容式觸控晶片，已涉嫌侵害其發明專利權。經委任專利律師判斷該電容式觸控晶片已落入該公司所擁有的中華民國專利證書號I425402發明專利的權利範圍之中。為維護義隆的專利權，同時防止專利侵權行為持續發生，因此於3日向智慧財產及商業法院對奕力及其代理銷售商碩望提出侵害專利權民事訴訟。

除了請求法院排除及停止被告公司的專利侵權行為外，義隆同時也對被告公司請求損害賠償。