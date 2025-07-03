環球晶圓攜手《台灣超人》巡演行動電影車深入12校 點亮偏鄉學童心靈

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）3日宣布攜手美力台灣3D協會與台灣產業創生平台，啟動紀錄片《台灣超人》公益巡演計畫，深入宜蘭、新竹與苗栗三地共12所國中小與特殊教育學校，觸及逾千名學童與師長，透過影像傳遞勇氣、希望與社會關懷。

此次活動以行動電影車巡迴放映為特色，搭配太陽能發電設備，不僅帶來身歷其境的觀影體驗，也讓孩子親身接觸綠能教育。環球晶表示，公益巡演聚焦於母公司中美矽晶及自身營運據點所在地，落實在地關懷與永續發展承諾。

《台灣超人》由曲全立導演執導，記錄在逆境中默默付出的平凡英雄，引發學生深刻共鳴。電影放映後，孩童留言「真正的超人是願意幫助別人的人」、「讓我更喜歡自己」，讓主辦單位深感欣慰。環球晶強調，未來將持續以微小但真誠的行動，陪伴下一代成長。