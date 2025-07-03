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Google影片生成模型Veo全球上線 供Google AI Pro訂閱戶使用

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Google 3日宣布，旗下Veo 3人工智慧（AI）影片生成功能在台灣推出，只要用文字輸入指令，就能生成一段在微距鏡頭下的珍珠奶茶影片。（Google提供）中央社
Google 3日宣布，旗下Veo 3人工智慧（AI）影片生成功能在台灣推出，只要用文字輸入指令，就能生成一段在微距鏡頭下的珍珠奶茶影片。（Google提供）中央社

Google今年在Google I/O開發者大會中發表最新AI影片生成模型Veo 3，Gemini應用程式多模態生成產品群經理David Sharon 3日在官方部落格發表文章指出，正式將Veo 3導入所有支援Gemini應用程式的國家和地區，包含台灣在內。Google AI Pro訂閱戶已能開始使用Veo 3。

Google表示，持續採取重要措施，確保提供安全、負責任的影片生成體驗給所有人。這包括大規模的紅隊演練和評估，以及制定並且嚴格執行禁止不安全內容的政策。利用自己的相片生成影片，也會顯示可見的浮水印，並嵌入隱形的SynthID數位浮水印，以標示影片為AI生成。

AI Google 開發者大會

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