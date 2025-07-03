恩智浦推出全新電池電芯控制IC系列 助攻業者拓展儲能商機

恩智浦半導體（NXP）宣布，推出全新18通道鋰離子電池電芯控制器BMx7318/7518 IC系列，專為電動車高壓電池管理系統（HVBMS）、工業儲能系統（ESS）以及48V電池管理系統（BMS）而設計。

恩智浦表示，這項控制IC採用恩智浦先進架構，每通道配備專用的類比數位轉換器（ADC），提供靈活多樣的型號選擇及跨型號針腳相容（pin-to-pin compatibility），為客戶提供具成本效益的解決方案，同時提升總體電池管理系統效能。全新IC系列同時滿足車用ASIL-C與工業SIL-2功能安全認證。

恩智浦進一步指出，隨著全球對可擴展且具成本效益的能源解決方案需求持續增長，電池管理系統需在精確度、使用壽命、可靠性與靈活性之間取得平衡。恩智浦BMx7318/7518 IC系列採用全新晶片架構，透過結合電磁干擾（EMI）抗擾能力與業界領先的大電流注入法（BCI）穩健設計，可減少50%的外部元件需求，顯著降低OEM廠商與tier 1供應商的成本。同時，該方案整合類比前端、電池接線盒及閘道功能至單一晶片，例如I-sense或SPI2TPL橋接器，並支援半集中式BMS架構，在確保電池管理系統穩定性的同時，實現系統級成本最佳化。

恩智浦半導體大中華區電氣化市場總監Hunter Zhu表示，BMx7318/7518是恩智浦電氣化系統解決方案產品組合的重要新成員，具備超長壽命、系統靈活性及生命周期的可靠性，全面滿足汽車電氣化與工業儲能市場的多元需求。值得一提的是，該系列產品由恩智浦團隊針對大中華區客戶需求，在本地完成定義、設計和開發，其卓越的整體表現亦深受全球客戶青睞。

恩智浦半導體副總裁暨驅動與能源系統總經理Naomi Smit表示，「BMx7318/7518 IC系列標誌著電池管理技術的又一次創新突破。透過整合先進的ADC架構、大電流平衡功能及強大的抗電磁干擾能力，我們幫助客戶設計更高效且可擴展的能源系統。該解決方案不僅能降低系統複雜性，還滿足客戶所需的車用與工業應用安全標準。我們很自豪能以兼具高效能、靈活性與可靠性的技術，持續滿足客戶對永續能源日益增長的需求。」