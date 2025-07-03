英業達虛擬歌手首秀締佳績 售票率逾8成、技術成功商轉

代工大廠英業達（2356）元宇宙技術處日前攜手知名音樂製作人陳子鴻及其帶領的喜歡音樂幕後團隊，於集團旗下虛實元邦平台上，合力打造「虛擬偶像」歌手米拉蜜（Mila Mii），近日成功舉辦自己出道以來的首場「實體演唱會」。談及此次演出的實際票房，英業達元宇宙技術處則透露，這場實體演唱會獲得粉絲們的大力支持，整體售票率也達到八成以上，可說是大獲成功，這也代表旗下元宇宙技術已成功步入商轉的階段。

談及角色的創作初衷，陳子鴻分享，米拉蜜的角色設定不僅僅是一個虛擬偶像，更是一個文化的象徵，事實上，米拉蜜的形象以及歌曲曲風，不僅融合了傳統的歌仔戲，就連西方的音樂元素也同時兼具，透過這樣的背景設定，也能更充分的向觀眾們展現中西文化的碰撞與交融。他表示，米拉蜜的聲音是從多個聲音資料庫中精心調製而成，這個過程就像調酒一樣，團隊經過多次嘗試，最終找到了最符合米拉蜜形象的聲音。

陳子鴻指出，米拉蜜的音樂風格並不受限於某一類型，而是涵蓋了流行音樂、抒情歌、舞曲等多種元素，展現出她對音樂的熱愛和多樣性。此次演唱會的曲目選擇也十分多元，包括米拉蜜的代表作和新歌，充分展示了她的音樂才華。演出中，米拉蜜不僅用甜美的歌聲打動了現場觀眾，還透過精心設計的舞台效果和互動環節，讓粉絲感受到她的魅力和活力。此外，演唱會中還穿插了一些文化故事，讓觀眾在享受音樂的同時，也能更深入地了解米拉蜜的背景和理念。

談及這次演出的技術挑戰，陳子鴻透露，在演唱會的準備過程中，團隊面臨了不少的技術挑戰，包括3D建模和動畫效果，全都多虧英業達以強大的技術能力在背後支持，才得以順利實現。他強調，這次跨界合作的過程中，團隊間的溝通至關重要。陳子鴻提到，文創、娛樂和科技三個領域的專業思維差異，使得合作初期充滿挑戰，尤其是在創意和技術之間的平衡。陳子鴻認為，這種跨界合作雖然困難重重，但最終團隊克服了各種障礙，實現了理想的成果，並將米拉蜜的虛擬形象成功轉化為實體演出。

此外，演唱會的視覺效果同樣令人驚豔。團隊使用了最新的投影技術和虛擬實境（VR）技術，讓米拉蜜在舞台上呈現出如夢似幻的效果。這些技術不僅提升了觀眾的沉浸感，也讓米拉蜜的表演變得更加生動和立體。陳子鴻強調，這些高科技的應用不僅是對演出品質的提升，更是對未來虛擬偶像演出形式的一次探索。