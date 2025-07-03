Whoscall整合最新iOS功能 進階版增「即時來電辨識 Plus」強化防詐

近年來詐騙手法不斷翻新，從假冒銀行、物流到針對求職與投資的新型詐騙層出不窮，且多以陌生來電為開端。為因應詐騙手法的即時性與變化性，GOGOLOOK（6902）旗下數位防詐App Whoscall 3日宣布整合蘋果最新Live Caller ID Lookup技術，推出「即時來電辨識 Plus（Live Caller ID）」新功能，透過即時連線雲端資料庫，提升來電辨識品質與覆蓋率。Whoscall進階版訂閱用戶現在即能打開APP開啟新功能並進行體驗，Whoscall是台灣唯一配合蘋果最新技術發展新功能的開發商，持續在AI與防詐領域中領跑。

根據警政署統計，台灣每月平均受理超過萬件詐騙案件，透過電話誘騙比重依然居高不下。尤其是許多詐騙會使用剛申請的號碼，或頻繁更換來電號碼，讓民眾防不勝防。根據Whoscall統計，詐騙集團的手法逐漸滲透至日常資訊中，民眾接觸的三大詐騙管道為電話（59.9%）、社群平台（54.5%）、簡訊（52.5%），電話詐騙仍占大多數。

過去因iOS系統限制，iOS用戶無法即時透過連網查詢號碼資訊，但在來電辨識功能受到蘋果日益重視後，Whoscall透過與iOS新技術的整合，為用戶帶來全新升級的「即時來電辨識 Plus」功能，結合自動化即時連線、頻繁更新的Whoscall雲端號碼資料庫，全面提升涵蓋詐騙、騷擾以及商家來電的辨識效率與準確性，更加提升使用者滿意度與安全性。

Whoscall擁有全台最完整的防詐號碼資料庫，並結合165詐騙資料以及用戶回報數據，升級後的「即時來電辨識 Plus」即能顯著感受辨識率提升。Whoscall將持續優化新功能，並預計於今年第4季擴大官方商家電話資料，協助用戶快速辨別來自電商、宅配或金融機構等單位，避免錯失重要通知。