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創見全新PCIe Gen5 SSD MTE260S極速登場 高效儲存超越極限

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
創見3日推出全新旗艦級PCIe SSD MTE260S。公司／提供
創見3日推出全新旗艦級PCIe SSD MTE260S。公司／提供

全球儲存領導品牌、創見（2451）3日推出全新旗艦級PCIe SSD MTE260S，採用高速PCIe Gen5 x4介面，並符合NVMe 2.0接口標準，連續讀寫速度分別高達每秒14,000MB與11,000MB，IOPS表現更達1,400K，效能大幅躍升，專為高階電競桌機、專業創作者筆電與AI運算應用打造，全面釋放極致速度與反應性能，開啟高效儲存，超越速度極限。

創見PCIe SSD MTE260S搭載新一代PCIe 5.0 NVMe技術，每通道頻寬達32 GT/s，採用高速PCIe™ Gen5 x4介面，連續讀寫速度高達每秒14,000MB與11,000MB，IOPS可高達1,400K，大幅提升系統開機、遊戲載入與檔案傳輸速度，同時支援向下相容，輕鬆整合至現有平台，讓系統升級更具彈性與成本效益，無論是電競桌機、創作者工作站或是AI運算應用，MTE260S實現更快速穩定的運作效能。

創見PCIe SSD MTE260S採用6奈米新製程的低功耗控制器，有效提升能源效率並降低熱能產生，搭配石墨烯散熱片設計，可加強裝置熱對流，確保長時間運作仍維持高速穩定傳輸，無論是長時間追劇、剪輯4K影片，或是暢玩3A大作，都能有效避免過熱降速與過度耗電。

PCIe SSD MTE260S符合M.2 2280規格，提供高達2TB儲存容量，具備輕薄設計，適用於桌上型電腦、新一代遊戲機主機與高效能筆電，全面升級創作、遊戲與資料儲存體驗，滿足多元應用對大容量的儲存需求，未來亦規劃推出更高容量規格，提供進階應用儲存選擇。

SSD 創見

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