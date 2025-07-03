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聯合再生、銘旺綠能簽署MOU 共同拓展東協再生能源市場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
聯合再生能源董事長洪傳獻（右）與銘旺科技集團旗下子公司銘旺綠能董事長周維昆（左）簽署合作備忘錄MOU，光電雙強結盟布局台灣與東南亞再生能源市場。業者／提供
聯合再生能源董事長洪傳獻（右）與銘旺科技集團旗下子公司銘旺綠能董事長周維昆（左）簽署合作備忘錄MOU，光電雙強結盟布局台灣與東南亞再生能源市場。業者／提供

聯合再生能源（3576）３日宣布，與銘旺科（2429）旗下專注再生能源開發的子公司銘旺綠能簽署合作備忘錄（MOU）。雙方將結合各自在模組製造、案場開發建置、維運與系統整合等專業優勢，攜手拓展台灣、泰國與越南市場的太陽能發電業務，預估首波合作總量達80MW。

放眼東協再生能源市場，台灣太陽能領導大廠聯合再生能源，繼今年初泰國子公司宣布轉型拓展為東南亞加值服務中心後又一里程碑，持續與台灣供應鏈夥伴一同跨足國際、放大價值。

台灣供應鏈攜手跨足國際 強化產業價值鏈

聯合再生能源董事長洪傳獻表示：「聯合再生能源持續積極深化國際佈局，在泰國已深耕多年，今年更以泰國子公司為基地，逐步轉型為面向東南亞市場的加值服務中心。因此很榮幸能與擁有具備前瞻市場洞察力的銘旺綠能攜手合作，相信聯合再生能源垂直整合產業鏈的優勢與銘旺綠能的前瞻布局，能一起乘風破浪，為亞太地區客戶提供更優質的太陽能解決方案，也是聯合再生能源『Total Solution』願景的重要落實。」

銘旺綠能董事長周維昆分享指出：「銘旺綠能近期在東南亞市場的案場開發相信是有目共睹，而在快速拓展市場之際，也更需要如聯合再生能源這樣，在太陽能產業有豐富經驗和完整的產業鏈布局的強力夥伴。本次首波合作，先以80MW的量能開啟，更將共同尋找亞太地區的潛在機會。這不僅是業務上的結合，更是技術創新與市場經驗的完美融合，聯手打造具競爭力的綠能生態系，進一步擴大台灣品牌在全球能源轉型中的影響力。」

搶進東南亞能源轉型商機 策略結盟打造雙贏布局

東南亞正值快速工業化與綠能轉型階段，能源需求連年攀升，同時也面臨國際淨零減碳壓力，帶動對潔淨能源與儲能系統的強勁需求。泰國政府規劃至 2030 年將再生能源裝置容量占比提升至 37 %；越南則預計至 2030 年部署高達 73  GW太陽能與 38  GW風電，將再生能源占比推升至 30 %以上。在此關鍵時機，雙方的策略結盟正是回應區域能源轉型趨勢的重要布局。而除了此次既定的合作項目外，雙方亦將攜手深耕東南亞市場，鎖定工業發展熱區與儲能市場穩健成長的發展潛力，持續拓展合作版圖。

聯合再生能源與銘旺科技集團攜手合作，前進東南亞市場。左起依序為聯合再生能源泰國事業資深處長傅元凱、聯合再生能源國內商務總處資深處長戴麗曇、聯合再生能源董事長洪傳獻、銘旺科技董事長周維昆、銘旺科技總經理潘進興、銘旺綠能總經理莊宗祐。業者／提供
聯合再生能源與銘旺科技集團攜手合作，前進東南亞市場。左起依序為聯合再生能源泰國事業資深處長傅元凱、聯合再生能源國內商務總處資深處長戴麗曇、聯合再生能源董事長洪傳獻、銘旺科技董事長周維昆、銘旺科技總經理潘進興、銘旺綠能總經理莊宗祐。業者／提供

再生能源 太陽能發電 聯合再生

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