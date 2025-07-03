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宏碁智醫「智骨篩」VeriOsteo OP獲新加坡醫療器材許可證

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
宏碁集團旗下智慧醫療子公司宏碁智醫今宣布旗下所開發的骨質密度異常AI輔助診斷軟體VeriOsteo OP，已正式取得新加坡健康科學局的上市許可。圖為宏碁智醫董事長連加恩。圖／本報資料照
宏碁集團旗下智慧醫療子公司宏碁智醫今宣布旗下所開發的骨質密度異常AI輔助診斷軟體VeriOsteo OP，已正式取得新加坡健康科學局的上市許可。圖為宏碁智醫董事長連加恩。圖／本報資料照

宏碁集團旗下智慧醫療子公司宏碁智醫今（3）日宣布，旗下開發的骨質密度異常人工智慧（AI）輔助診斷軟體VeriOsteo OP，已正式取得新加坡健康科學局（HSA, Health Science Authority）上市許可。

宏碁智醫董事長連加恩表示，「新加坡是東南亞數位醫療與醫療法規的標竿市場，我們非常榮幸獲得當地主管機關認可，這不僅是對我們產品技術的肯定，也象徵VeriOsteo OP進軍國際市場的一大步。未來我們也期待與當地醫院、健檢中心展開更深合作，讓AI幫助更多人掌握健康。」

根據新加坡衛生部統計，全國隨著人口老化趨勢加劇，骨折與骨鬆相關疾病醫療負擔正逐年攀升。截至2024年，新加坡65歲以上人口已達近100萬，占總人口近17.6%，並預計於2030年突破25%。

新加坡政府亦積極推動骨鬆防治與健康老化政策，宏碁智醫此次取得新加坡健康科學局核可，將有助導入更普及、快速與非侵入式的骨鬆風險評估方式，強化當地預防醫學量能。

「智骨篩VeriOsteo OP」是台灣第一款利用胸腔X光進行骨質密度異常篩檢的智慧醫材，可透過一張胸部X光影像，輔助醫事人員判斷受檢者骨質密度是否異常，以利骨質疏鬆風險評估；該軟體不僅有助於及早篩檢骨鬆風險，更適合應用於健康檢查、基層醫療與長照機構等場域，為醫療人員提供便捷的輔助工具，同時給予病人適當衛教資訊，有效幫助醫療單位實現更快速且普及的骨質健康管理。

宏碁 新加坡 骨鬆

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