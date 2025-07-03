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電信三雄曬OTT成績單 上半年收視亮眼

中央社／ 台北3日電

電信三雄旗下OTT平台今天公布上半年收視成果，韓劇、台灣原創劇、本土動畫成3大亮點，中華電MOD、Hami Video付費用戶年增2.2倍，台灣大MyVideo收視時長破4.3億分鐘，遠傳friDay影音受惠韓劇與綜藝，付費會員月增率穩定成長近2成。

中華電信今天公布旗下影視雙平台MOD、HamiVideo影劇館在2025年上半年收視排行，憑獨家戲劇、電影及熱門卡通動漫，助攻網路付費用戶數，較去年成長2.2倍，收視點閱數較去年增加4成，又以戲劇類點閱數最高，收視前3名由「我的完美秘書」、「鬼宮」、「協商的技術」等獨家韓劇攻占，台劇「TheOutlaw Doctor化外之醫」、「星空下的黑潮島嶼」也受觀眾喜愛，搶進上半年前10名。

台灣大MyVideo統計，上半年MyVideo全平台總觀影時長突破4.3億分鐘，人均累積觀看次數較去年同期成長近30%，顯示串流影音服務已深度融入國人生活，OTT平台正快速成為主流娛樂消費模式。

根據收視變化觀察，MyVideo指出3大趨勢，首先，原創內容強勢攻榜，上半年共有10部台灣本土作品擠進戲劇館與節目館前10大榜單，台灣大MyVideo共同出品的「喝酒吧！笨蛋」以及「歡迎光臨 二代咖啡」、「太太太厲害」3部作品入列戲劇館前5名；節目館則由台灣夜市實境節目「我們這一攤」奪得冠軍。

第2，兒童內容市場出現突破性轉變，台製動畫「碰碰紅綠豆」首度打入榜單，展現本土IP的潛力與成長空間；第3，觀影裝置智慧連網大電視占比逐漸增加，有超過4成的用戶使用大電視觀看線上影音平台。

此外，MyVideo同步揭露平台技術布局成果，自導入AI個人化推薦系統以來，帶動APP整體版位點擊量月增15%。

遠傳friDay影音表示，2025年上半年再創佳績，獨家播出的韓劇與韓綜接連帶動收視熱潮，付費會員月增率穩定成長近2成，更於半年內3度刷新2年來的收視人數紀錄，展現平台在內容採購與策略布局上的精準。

遠傳friDay影音指出，韓劇收視人數、點閱數與看片數皆超越去年上半年，韓劇「臥底高中」奪下收視冠軍，綜藝「Biong Biong地球娛樂室3」則勇奪亞軍，超越長壽節目「Running Man」，展現綜藝節目的吸引力，第4至第9名皆為韓劇，包括「流氓讀書會」、「24小時健身俱樂部」、「善意的競爭」等。

此外，遠傳friDay影音觀察，日劇雖未進入總排行前10名，表現依舊亮眼，觀看點閱數年增近5成、觀看時長年增44%。

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