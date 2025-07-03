英業達慶50周年 創辦人號召全球廠區隔空串連、盛大慶祝

代工大廠英業達（2356）自1975年成立至今，已邁過了50個年頭，創辦人暨集團「會長」葉國一作為團隊的大家長及精神總指標，從團隊於1975年7月1日在士林設立第一個辦公室開始，就持續秉持著堅定不移的「開創精神」，逐步帶領英業達擴大成長，並為其如今造就的AI伺服器市場盛況，寫下第一頁篇章。團隊近日為歡慶50周年，也在葉會長號召下，將士林總部與桃科、大溪以及上海等全球廠區隔空串連，圍繞著象徵50周年的紀念蛋糕，一起見證這輝煌的成就。

據悉，英業達作為台鏈筆電代工三巨頭之一，也是打造出「世界第一台筆記型電腦」的關鍵科技巨擘；團隊最初於1975年在葉國一的帶領下成立，隨著訂單的不斷增長，團隊也在1979年正式決定在士林興建集團總部，而總部大樓不僅是當時該路段最高樓層的建築，更是象徵英業達無數創新與努力的起點，也因此對公司具有極為重要的歷史意義。在這半世紀以來，英業達持續以「創新」的精神來突破挑戰，旗下員工也成功用熱忱與智慧堆砌一座座里程碑。

英業達最早是以筆電代工起家，並為市場提供各式電子產品，後來擴展至伺服器市場，特別是為製造計算機、電話機，隨著雲端運算需求的激增，團隊也一路跨進筆電、伺服器製造鏈，也奠定了自身極為扎實、且穩固的製造基礎，隨著技術水平的不斷成長，也接連收穫來自Amazon AWS、Google等雲端公司的伺服器解決方案訂單。經過全體同仁這50年來的努力耕耘，如今的英業達也早已成為「全球筆記型電腦與伺服器研發製造」領域的領導大廠。

回顧過往，英業達最早設立的製造基地，就是位於台北市精華地段的士林總部，團隊在葉會長的帶領之下，不斷朝海外擴張，最終成功跨越三大洲，並在世界都點亮一盞名為「英業達」的星光。團隊目前除在台設有台北總部、桃園研發中心，分別負責筆記型電腦、消費性電子、行動通訊、無線整合產品與伺服器產品的研發和製造，海外生產基地則有上海浦東廠、重慶廠、美國Houston廠、墨西哥Juarez廠、捷克Brno廠，從研發、設計、生產、到配送及技術支援。