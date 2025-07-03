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欣技下半年營運看旺 結盟SI巨頭搶攻日本市場

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

欣技（6160）近年持續擴大已開發國家業務，其與日本大型SI廠深度合作，除了部分專案下半年陸續出貨外，年底更有機會奪下指標性大案，公司看好明年日本市場比重有望翻倍增長。此外，欣技本季也將陸續出貨航運巨頭及車廠相關訂單，公司看好下半年營收有望較上半年成長逾兩成，今年全年業績優於去年。

欣技近年積極布局日本市場，與當地SI廠緊密合作，近期已出貨上千台規模的物流專案，下半年也陸續有案子等待出貨。為了進一步擴大布局日本，欣技將於8月在當地成立子公司，就近服務當地客戶。

據了解，欣技與日本SI巨頭合作，目前積極洽談幾個專案，其中應用在快遞物流上的專案，單一訂單規模上萬台，欣技有機會於今年下旬拿下該筆大單，並於明後年開始貢獻業績。

今年欣技日本市場營收比重約5%，在相關專案貢獻下，預估明年日本占比可望翻倍成長、達10%。

此外，欣技也延續與日本自動識別和標籤解決方案大廠合作關係，目前雙方在全球範圍內積極推廣欣技RS38系列5G產品，且為了加深雙方關係，該大廠甚至今年已進入欣技董事會列席觀察員，深化合作力度。

展望下半年，欣技在泰國的海運巨頭及車廠專案將於本季陸續出貨，在菲律賓也拿下超商龍頭當地連鎖據點專案，加上日本市場貢獻提升，預估欣季第3季營收將持平或優於第2季，下半年業績有望較上半年成長逾兩成，2025全年營收優於去年，考量匯率影響，目前營收先保守預估5-10%年增長。

欣技目前美洲區占整體業績比重約為25%，僅美國為20%。面對關稅與匯率影響，欣技表示，關稅影響不大，剛性需求仍在。應對先前關稅不確定性，欣技已於6月針對美國市場產品漲價。至於匯率方面，影響不小，公司力拚第2季損平，後續若美國關稅調整及匯率升值壓力過大，也不排除啟動第二波漲價。

欣技 營收

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