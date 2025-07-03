勤業眾信攜成大、SANS 推國際資安課程 拚第4季開課

當資安威脅日益升高，企業光靠防毒軟體已不夠，只有系統訓練與實務演練才能真正提升防護力。勤業眾信聯合會計師事務所3日宣布，預計在今年第4季在成功大學開設「Security Essentials™ x CIIS 工控資安實作課程」，打造結合理論、實務與產業應用的在地資安訓練系統，為台灣資安人才注入國際級實戰能量。

勤業眾信攜手成功大學與全球知名資安教育機構 SANS Institute，將在第四季開設資安課程，由SANS認證講師全英授課，涵蓋工業控制系統（ICS）資安架構、事件應變、資產盤點與風險評估等主題，學員完成訓練後可取得 SANS 專業證書，強化全球職場競爭力。

勤業眾信科技與轉型服務資深執行副總經理簡宏偉指出，資安風險已從勒索攻擊、供應鏈滲透擴散至各行各業，企業對專業資安人才的需求與日俱增，此次與成功大學、SANS 三方合作，就是希望將全球工控資安指標課程在台灣落地，藉由結合實作場景與國際認證標準，協助企業與機構培育即戰力人才，加快與全球資安標準接軌的腳步。

成功大學計算機與網路中心教授李南逸則表示，成功大學長期投資於關鍵基礎設施與資安領域，這次合作不僅強化校園教學能量，也提供學生與業界專業人士更具國際競爭力的進修管道。未來將持續深化國際資源與本地課程整合，打造具認證制度、在地實作與產業應用導向的資安課程，為南台灣培育出更多具有實戰力的資安專才。

本次由勤業眾信牽線促成三方合作，除導入全球資安教育資源，也象徵台灣在關鍵基礎設施資安領域邁入新階段，未來將有望形成完整的人才生態系，為全台產業資安防護注入更強韌的支撐力。