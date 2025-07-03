快訊

愛妻高雄靈堂設置完成 彭振聲哀戚目送移靈「頻掩面拭淚」

豐原一家五口傳命案 老闆夫妻最後關店打烊畫面曝光

泰國3天換掉2位總理！內閣改組大風吹 他當1天就下台

勤業眾信攜成大、SANS 推國際資安課程 拚第4季開課

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所盼協助企業培育資安即戰力人才。業者提供
勤業眾信聯合會計師事務所盼協助企業培育資安即戰力人才。業者提供

資安威脅日益升高，企業光靠防毒軟體已不夠，只有系統訓練與實務演練才能真正提升防護力。勤業眾信聯合會計師事務所3日宣布，預計在今年第4季在成功大學開設「Security Essentials™ x CIIS 工控資安實作課程」，打造結合理論、實務與產業應用的在地資安訓練系統，為台灣資安人才注入國際級實戰能量。

勤業眾信攜手成功大學與全球知名資安教育機構 SANS Institute，將在第四季開設資安課程，由SANS認證講師全英授課，涵蓋工業控制系統（ICS）資安架構、事件應變、資產盤點與風險評估等主題，學員完成訓練後可取得 SANS 專業證書，強化全球職場競爭力。

勤業眾信科技與轉型服務資深執行副總經理簡宏偉指出，資安風險已從勒索攻擊、供應鏈滲透擴散至各行各業，企業對專業資安人才的需求與日俱增，此次與成功大學、SANS 三方合作，就是希望將全球工控資安指標課程在台灣落地，藉由結合實作場景與國際認證標準，協助企業與機構培育即戰力人才，加快與全球資安標準接軌的腳步。

成功大學計算機與網路中心教授李南逸則表示，成功大學長期投資於關鍵基礎設施與資安領域，這次合作不僅強化校園教學能量，也提供學生與業界專業人士更具國際競爭力的進修管道。未來將持續深化國際資源與本地課程整合，打造具認證制度、在地實作與產業應用導向的資安課程，為南台灣培育出更多具有實戰力的資安專才。

本次由勤業眾信牽線促成三方合作，除導入全球資安教育資源，也象徵台灣在關鍵基礎設施資安領域邁入新階段，未來將有望形成完整的人才生態系，為全台產業資安防護注入更強韌的支撐力。

資安 防毒軟體

延伸閱讀

台積電開盤勁揚20元突破1,100元 台股早盤漲逾200點

趨勢觀察／機器人走入生活 資安隱憂浮現

谷歌撤銷信任 中華電信憑證危機未解！8月資安破口倒數 數發部責無旁貸

國安局：抖音等5款陸製APP 嚴重存在資安風險

相關新聞

道達爾集團牽手工研院 泓辰握關鍵材料商機可期

電池正極材料領導廠商泓辰材料今日宣布，參與法國石油業巨擘道達爾（Total）全資子公司Saft與工研院的第三期合作計畫，...

開獎！他領到「台積電史上最大包年分紅」1.8M：M是百萬謝謝

台積電員工年中分紅本周入帳，據傳有不少人「單月灌入百萬元」、「重新定義2M不是2個月，而是2 million（200萬元）」，...

工研院攜手法國Saft合作磷酸錳鐵鋰電池技術

工研院與全球電池技術領導廠商強強聯手，打造國際合作新典範！法國Saft公司技術長Dr. Nechev日前拜訪工研院，並在...

台積電將於2027年退出氮化鎵代工 納微轉單力積電搶進AI電源商機

國際功率半導體廠納微（Navitas）近日向美國證券交易委員會（SEC）揭露，台積電（2330）將於2027年7月31日...

Navitas 轉單曝光內幕 台積電證實兩年內逐步退出氮化鎵

氮化鎵（GaN）廠納微半導體（Navitas）宣布，旗下650V元件產品在未來1到2年內將從現有供應商台積電（2330）...

傳台積電2024年度員工分紅 本周入帳

台積電（2330）員工分紅半數都例行在7月發放，3日台積員工爆料2024年度員工分紅另一半7月本週入帳。台積2024年度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。