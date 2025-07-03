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道達爾集團牽手工研院 泓辰握關鍵材料商機可期

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓辰董事長陳宏力。圖／泓辰提供
泓辰董事長陳宏力。圖／泓辰提供

電池正極材料領導廠商泓辰材料今日宣布，參與法國石油業巨擘道達爾（Total）全資子公司Saft與工研院的第三期合作計畫，攜手開發下一代LMFP電池技術。其中，最關鍵材料就是採用泓辰磷酸錳鐵鋰（LMFP）產品。伴隨計畫開展，多項應用將逐步貢獻營收。

簽約儀式由工研院材化所所長邱國展與Saft技術長共同簽署，並由泓辰董事長陳宏力見證。Saft技術長表示，此次合作將結合三方優勢，共同推動LMFP電池的技術驗證與商品化，創造國際合作典範。

陳宏力指出，為強化三方合作，Saft團隊近日已到泓辰完成審廠，針對研發、生產、品管等進行深度評估，給予極高評價。邱國展說，工研院的第一期合作案完成LMFP及LMFP-NMC複合電池配方技術研究，第二期強化雙層塗佈技術，並將LMFP導入固態鋰金屬電池，這是台灣電池材料技術進軍國際市場的重要里程碑。其中，泓辰扮演關鍵角色，提供客製材料給工研院。

Saft是法國能源集團TotalEnergies旗下的高端鋰電池製造商，專注於提供高安全性、高可靠性的電池解決方案，應用涵蓋軍工、航太、醫療、軌道交通及物聯網（IoT）等高端領域，並在6月巴黎航空展與全球飛機系統領導者賽峰集團（Safran）簽署獨家合作協議，攜手開發高安全標準的航空用鋰電池系統。Saft計畫應用於電動與混合動力飛機，並以LMFP為首波技術主軸，因此泓辰可望在這波材料去中化的浪潮中，脫穎而出。

泓辰從2010年起即投入材料開發，與工研院材化所共同合作，成為全球首家量產的公司。多次在美國及歐洲AABC發表正極材料技術，可配合海內外客戶不同性能要求之電池應用規格，能在全球新一代高能量密度電池技術中，占有一席之地。

泓辰近期實施庫藏股完畢，公告買回2000張，金額為7399萬，平均每股買回價格為36.99元，占已發行股份總數3.48%。

工研院 法國

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