開獎！他領到「台積電史上最大包年分紅」1.8M：M是百萬謝謝

台積電員工年中分紅本周入帳，據傳有不少人「單月灌入百萬元」、「重新定義2M不是2個月，而是2 million（200萬元）」，還有人在Dcard上分享自己收到史上最大包年分紅，全部金額加總起來高達180萬元。

原PO在Dcard科技業板以「台積電開獎史上最大包年分紅」為題發文指出，「33、6Y、1.8M ，M是百萬謝謝」，意指原po職等33，年資6年，領到的分紅為180萬。

原po解釋，台積電有分4包季分紅和1大包年分紅（去年季分紅加總），「雖然早已知道，但還是很舒服。晚上早點打完報告，來去吃大餐」。

不少人留言讚嘆，「好羨慕，好想進去」、「厲害了」、「現在要喊年薪500萬大大，從200萬一路漲到現在」、「後悔沒選電機了」、「求內推」、「Phd(博士) 的話滿合理的」、「看分紅這麼多，我手上持有的股票也有信心抱得更久」。

其他人也說「看來竹北房價又跌不下去了」、「太香了」、「原Po應該是博士，我高中同學是成大微電子所博士，在南科台積14廠，年薪約500萬上下，買房沒壓力。 博士學位在台積電還是很吃香」。

還有人好奇問「明年也這麼大包嗎？」原po則回應，「基本上你看每一季如果EPS創高，分紅就可以期待，營收成長，分紅就會成長」。

此外，有人還問「台積電也收材料系嗎？」原po回說，「台積電最多材料系，尤其產線端，基本上材料的出路，大概6～7成都是進GG，沒什麼可以選」。也有人詢問「台積電開獎-私立科大普大有得領嗎？」、「技術員、設備、助工這種的有得領嗎？」，文章底下亦有人回應「有啊，領多領少而已」、「通通有獎」、「傻傻的，設備領最多」。

台積電今年曾公布董事會七項決議，其中核准2024年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約新台幣1,405億9,256萬元，創新高，其中業績獎金已於每季季後發放，另外酬勞分紅預計7月發放。以台積電去年底台灣員工人數約7萬人換算，平均每人年度分紅總額200.84萬元。