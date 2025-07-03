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AI火熱搶工作？人力銀行盤點五種不會被AI取代的工作

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
AI是很好的輔助工具，用來改善醫療流程，但無法取代醫師看診，觀察病人神情體態以及經驗判斷。圖／AI生成／曾明皓
AI是很好的輔助工具，用來改善醫療流程，但無法取代醫師看診，觀察病人神情體態以及經驗判斷。圖／AI生成／曾明皓

輝達股價6月大漲，市值快速逼近4兆美元，由於AI技術的應用範圍愈來愈普及，連帶許多工作職務也逐漸消失中，時值畢業求職季，到底那些工作不會被AI取代？如何趁勢人工智慧浪潮立於不敗？1111人力銀行特地盤點以下五種無法被AI取代的職務類型，提供新鮮人求職參考。

1.創意類型工作：(包括作家、導演、插畫家) AI雖然能夠生成內容，但很難真正創造原創性與靈魂，例如Open AI一鍵生成吉卜力風格圖片，在網路一時蔚為風潮，不過卻也引發抄襲與違反創作倫理的負面聲量，因此創作者獨一無二的生命經驗與感受力，是難以被AI取代的。

2.關懷類型工作：(包括幼教老師、心理諮商師) 從事這類型的工作需要密切的人際交流，必須具備專業性、同理心與判斷力，經過不斷的觀察，與人產生共感，這是AI無法建立的信任關係與人性溫度。

3.公安類型工作：(包括警察、消防員) 工作內容充滿高度不確定，要解決各種意外狀況和衝突，需要靠體力、語氣、肢體語言來面對複雜人性，這正是AI最缺乏的人味，也是難以取代之處。

4.專業類型工作：(包括醫師、律師) 從業人員經過高強度的考試篩選與嚴格的受訓機制，AI是很好的輔助工具，用來改善醫療流程、提升醫療品質和病人安全，但絕對無法取代醫師看診，觀察病人神情體態以及經驗判斷。

5.技術類型工作：(包括水電技師、空調維修員) 從事這類型工作，需要進行現場評估才能精準解決問題，管線老化、短路、漏水等，這些是AI難以預測的非標準化情境，看不到的管線結構與隱藏問題，這也正是技師出手，無可取代價值的原因。

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