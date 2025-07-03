力積電吃下納微轉單 GaN 題材發酵早盤攻漲停 市場按讚
晶圓代工廠力積電（6770）與國際功率半導體廠納微（Navitas）建立戰略合作關係，將代工生產100V至650V氮化鎵（GaN）晶片，市場解讀此舉有望強化力積電在第三類半導體與AI電源應用的布局。利多消息激勵3日股價早盤強勢表態，開盤不久即直奔漲停，來到17.65元，漲幅9.97%，成交量爆出逾9萬張，市場按讚此波轉單效應，投資情緒明顯升溫。
本次合作聚焦在8吋、0.18微米製程的GaN晶片代工，力積電將為納微生產100V至650V高效電源元件，業界認為此案有助強化力積電在第三類半導體領域的代工布局。加上Navitas近期也與輝達（NVIDIA）合作開發800V高壓直流（HVDC）架構，推升市場對AI電源應用的期待，題材效應迅速反映在股價上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言