力積電吃下納微轉單 GaN 題材發酵早盤攻漲停 市場按讚

晶圓代工廠力積電（6770）與國際功率半導體廠納微（Navitas）建立戰略合作關係，將代工生產100V至650V氮化鎵（GaN）晶片，市場解讀此舉有望強化力積電在第三類半導體與AI電源應用的布局。利多消息激勵3日股價早盤強勢表態，開盤不久即直奔漲停，來到17.65元，漲幅9.97%，成交量爆出逾9萬張，市場按讚此波轉單效應，投資情緒明顯升溫。

本次合作聚焦在8吋、0.18微米製程的GaN晶片代工，力積電將為納微生產100V至650V高效電源元件，業界認為此案有助強化力積電在第三類半導體領域的代工布局。加上Navitas近期也與輝達（NVIDIA）合作開發800V高壓直流（HVDC）架構，推升市場對AI電源應用的期待，題材效應迅速反映在股價上。