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技嘉旗下技鋼 推出全新GIGABYTE AI伺服器

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

技嘉（2376）旗下技鋼科技3日宣布推出四款全新基於輝達（NVIDIA） HGX B200平台的GIGABYTE伺服器。此次GIGABYTE GPU伺服器產品組合的擴展，不僅帶來更靈活的散熱設計，還支援最新的處理器，包括專為AI最佳化的新一代Intel Xeon 6系列處理器，為客戶提供更多選擇，以因應不同工作負載與效率需求。

技鋼科技指出，NVIDIA HGX B200將資料中心推向加速運算與生成式AI的全新時代。HGX B200平台是基於NVIDIA Blackwell GPU，在處理兆級參數模型時，能實現15倍速的即時推論效能。

展望後市，技嘉董事長葉培城先前指出，全球景氣面臨挑戰，但AI伺服器、主機板與顯卡等是高單價、高附加價值產品，仍將挹注成長動能，加上美國新廠AI伺服器組裝線將在下半年導入，有望進一步強化區域供應鏈韌性，降低貿易戰的衝擊，還可以搶占雲端服務供應商與企業客戶訂單。

他說，美國市場觀望情緒雖存在，但只要關稅未出現重大變數，下半年應可穩步推進。

技嘉今年5月營收467.28億元，創單月新高，月增55.2%，年增107.9%，葉培誠坦言，有部分是來自因應關稅的美國市場急單效應，其他地方包括歐洲與亞洲等地AI伺服器市場，將在下半年進入出貨旺季，因此，審慎樂觀看待下半年業績表現。

AI 伺服器 美國

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