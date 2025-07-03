台灣玉山科技協會2025年會員大會 洪春暉、方荷生專題演講

台灣玉山科技協會於7月2日舉辦第十二屆第一次會員代表大會，由理事長童子賢主持，會中順利通過相關議案。現場貴賓雲集，出席人數約400位，台灣玉山科技協會理監事及會員藉此機會交流互動，氣氛熱絡。此外，大會並邀請到行政院院長卓榮泰擔仼致詞貴賓，資策會MIC資深產業顧問兼所長洪春暉及台北市中正區忠勤里里長方荷生進行專題演講，講題分別為「從AI發展趨勢看台灣產業的機會與挑戰」和「食來運轉，翻轉弱勢力量」。

童子賢致詞時表示，台灣玉山科技協會與各界友好單位共同舉辦多場論壇，包括半導體、人工智慧、能源永續、資訊安全、智慧城市、生醫等領域的論壇活動，匯集產官學研的多元聲音，激盪出具前瞻性的思維火花。會員間往來熱絡的程度，展現了玉山科技協會彼此交流的熱忱，也充分發揮知識分享的平台角色。

童子賢指出，自人工智慧飛躍進展、能源轉型的迫切需求，到地緣政治引發的關稅壓力與國際經貿秩序重組，機會與風險交織並存。目前的經貿局勢，對於企業而言，固然提高了外部不確定性，但也突顯出產業靈活調整、務實應對的韌性。

童子賢表示，像是台灣與美國矽谷自1970年代以來同步進行製造與應用落地，形成了「灣與灣合作」的產業走廊。即使全球貿易版圖因政策動盪而重整，如此深植於知識、技術與誠信的合作，仍是台灣維持科技戰略地位的最大資產。

洪春暉以「從AI發展趨勢看台灣產業的機會與挑戰」為題給予演講。隨著AI的應用益趨多元，從雲端到終端，甚至已深入消費者的日常生活。而越來越多的終端設備，如手機、電腦和家電，都將搭載AI晶片，以提供更加智慧化的功能和服務。AI運算需求將促使半導體先進製程、先進封裝與記憶體技術進步，讓科技大廠開發彈性組合的AI晶片，並促使邊緣運算的發展。台灣擁有強大的資通訊產業和半導體產業，應把握機會，在AI領域發揮更大的影響力。

第二位講者是台北市中正區忠勤里里長方荷生。方荷生以「食來運轉，翻轉弱勢力量」為題，分享他如何串聯社會資源、推動社區轉型的歷程與心路轉折。身為忠勤里的里長已逾27年，方荷生從南機場地區為長者送餐的基礎服務出發，逐步推動成立食物銀行，並創立社團法人臺北市臻佶祥社會服務協會，目前在台北市已設有五個據點。

除了北部外，該協會也在花蓮吉安、花蓮瑞穗、台東成功、屏東萬巒等地設立大型食物銀行倉儲，自基隆到屏東合作超過100個社區，推廣「續食」理念，讓仍可安全食用的物資得以再次分享、延續價值，進而幫助更多需要的人。