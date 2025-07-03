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工研院攜手法國Saft合作磷酸錳鐵鋰電池技術

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院攜手法國Saft公司簽署合作協議，強強聯手共同推動LMFP電池的技術驗證與商品化，創造國際合作新典範。圖左起為臺灣泓辰材料（HCM）公司董事長陳宏力、法國Saft公司技術長 Dr. Nechev、工研院材料與化工研究所所長邱國展、法國Saft公司績效長 Mr. Viriot、工研院材料與化工研究所組長廖世傑。工研院／提供
工研院攜手法國Saft公司簽署合作協議，強強聯手共同推動LMFP電池的技術驗證與商品化，創造國際合作新典範。圖左起為臺灣泓辰材料（HCM）公司董事長陳宏力、法國Saft公司技術長 Dr. Nechev、工研院材料與化工研究所所長邱國展、法國Saft公司績效長 Mr. Viriot、工研院材料與化工研究所組長廖世傑。工研院／提供

工研院與全球電池技術領導廠商強強聯手，打造國際合作新典範！法國Saft公司技術長Dr. Nechev日前拜訪工研院，並在臺灣泓辰材料（HCM）公司董事長陳宏力見證之下，雙方正式簽署合作協議。工研院將運用泓辰材料公司所開發的高性能磷酸錳鐵鋰粉體正極材料，攜手法國Saft公司開發新一代磷酸錳鐵鋰（LMFP）電池技術，搶攻電動車與儲能系統市場，也展現臺灣在高階電池材料領域的研發實力與產業價值。

磷酸錳鐵鋰電池為傳統磷酸鐵鋰（LFP）電池的升級版本，除延續其低成本、長壽命與高安全性等特性外，電壓與能量密度更提高約15~20%，成為未來電動車與儲能系統的關鍵技術。此次臺法合作將促進材料與電池技術的深度整合，為全球新能源應用帶來更具競爭力的解決方案。

工研院材料與化工研究所所長邱國展表示，「此次與Saft的合作，是臺灣電池材料技術進軍國際市場的重要里程碑。我們將結合雙方優勢，共同推動LMFP電池的技術驗證與商品化，創造國際合作新典範」。

Saft技術長Dr. Nechev對臺灣在電池材料創新上的表現表示高度肯定，期待透過本次合作強化Saft在新一代電池技術的全球布局。

此合作不僅拓展國際夥伴關係，更將帶動臺灣電池產業鏈整體升級與市場拓展，為邁向淨零排放與永續發展目標注入新動能。

工研院 電動車

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