台積電將於2027年退出氮化鎵代工 納微轉單力積電搶進AI電源商機

國際功率半導體廠納微（Navitas）近日向美國證券交易委員會（SEC）揭露，台積電（2330）將於2027年7月31日全面退出氮化鎵（GaN）晶圓代工業務。對此，台積電3日已證實，出於對市場前景與長期策略的考量，已決定在未來兩年內逐步淡出GaN市場，並強調此舉不影響既定財務目標與整體營運。

業界解讀，台積電此舉反映其對紅海價格戰的策略迴避，特別是來自陸系代工業者的低價競爭加劇，加上GaN投片量小、獲利貢獻有限，退出乃聚焦高附加價值領域的必然調整。

伴隨台積電逐步退出，納微轉而攜手力積電（6770），雙方於7月1日宣布建立戰略合作關係，將採用8吋、0.18微米製程生產100V至650V GaN元件。力積電表示，公司近年已投入GaN技術開發約兩至三年，並視其為轉型方向之一，目前產線已具備量產條件，未來將依客戶需求擴充產能。

值得注意的是，Navitas 近期宣布與輝達（NVIDIA）合作，將共同開發新一代 800V高壓直流（HVDC）電力架構，提升AI資料中心的供電效率。市場普遍看好，在AI電源需求強勁成長下，力積電作為其主要代工夥伴，未來在電源晶片代工領域有望進一步受惠。

隨著台積電逐步退出GaN市場，力積電有機會透過與國際客戶的深化合作，切入成長快速的AI電源應用領域，並在第三類半導體布局中扮演台灣潛在的承接角色。