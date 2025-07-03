Navitas 轉單曝光內幕 台積電證實兩年內逐步退出氮化鎵

氮化鎵（GaN）廠納微半導體（Navitas）宣布，旗下650V元件產品在未來1到2年內將從現有供應商台積電（2330）逐步轉由力積電代工。先前市場已傳出台積電正在優化旗下8吋廠生產營運與人力調度，先前內部亦公告相關調整，近期Navitas相關轉單議題也曝光內幕，台積電將淡出該市場，台積電已證實兩年內逐步退出氮化鎵業務。

台積電今日表示，「經過完整評估後，台積公司決定在未來兩年內逐步退出氮化鎵（GaN）業務。此決定是基於市場與我們的長期業務策略。我們正與客戶緊密合作確保在過渡期間保持順利銜接，並致力在此期間繼續滿足客戶需求。我們仍將著重為合作夥伴及市場持續創造價值。此項決定將不會影響之前公布的財務目標。」