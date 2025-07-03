快訊

長榮、華航、星宇7日起調漲燃油附加費 長短程增加費用曝光

中選會：首波罷免7月16日起禁散布民調 26日投票當天不能宣傳

台大前婦產名醫性侵女業務棄保潛逃 院長吳明賢斥：醫界之恥

Navitas 轉單曝光內幕 台積電證實兩年內逐步退出氮化鎵

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電南科八吋廠區外觀。記者尹慧中／攝影
台積電南科八吋廠區外觀。記者尹慧中／攝影

氮化鎵（GaN）廠納微半導體（Navitas）宣布，旗下650V元件產品在未來1到2年內將從現有供應商台積電（2330）逐步轉由力積電代工。先前市場已傳出台積電正在優化旗下8吋廠生產營運與人力調度，先前內部亦公告相關調整，近期Navitas相關轉單議題也曝光內幕，台積電將淡出該市場，台積電已證實兩年內逐步退出氮化鎵業務。

台積電今日表示，「經過完整評估後，台積公司決定在未來兩年內逐步退出氮化鎵（GaN）業務。此決定是基於市場與我們的長期業務策略。我們正與客戶緊密合作確保在過渡期間保持順利銜接，並致力在此期間繼續滿足客戶需求。我們仍將著重為合作夥伴及市場持續創造價值。此項決定將不會影響之前公布的財務目標。」

半導體 台積電

延伸閱讀

台積電7月法說會先卡位 11檔高含積量ETF 7月除息秀

結盟美氮化鎵大廠 力積電打進輝達代工鏈

卡位除息半導體ETF

川普發紅包！「大而美」法案 美國製造半導體業大補

相關新聞

台積電：考量市場與長期策略 2年內退出氮化鎵業務

氮化鎵（GaN）廠納微半導體（Navitas）宣布，旗下650V元件產品在未來1到2年內將從現有供應商台積電逐步轉由力積...

谷歌撤銷信任 中華電信憑證危機未解！8月資安破口倒數 數發部責無旁貸

谷歌宣布8月起不再信任中華電信核發的憑證，逾萬個公私部門網站將受影響。但數發部卻強調只能管理「政府」網站，且依職權難以針對事件啟動調查，真是如此嗎？

英特爾追趕台積 製程跳級…爭取蘋果、輝達訂單

路透報導，英特爾新任執行長陳立武考慮對晶圓代工策略進行重大調整，以吸引大客戶。外界原以為該公司接下來要推出Intel 1...

工研院攜手法國Saft合作磷酸錳鐵鋰電池技術

工研院與全球電池技術領導廠商強強聯手，打造國際合作新典範！法國Saft公司技術長Dr. Nechev日前拜訪工研院，並在...

台積電將於2027年退出氮化鎵代工 納微轉單力積電搶進AI電源商機

國際功率半導體廠納微（Navitas）近日向美國證券交易委員會（SEC）揭露，台積電（2330）將於2027年7月31日...

Navitas 轉單曝光內幕 台積電證實兩年內逐步退出氮化鎵

氮化鎵（GaN）廠納微半導體（Navitas）宣布，旗下650V元件產品在未來1到2年內將從現有供應商台積電（2330）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。