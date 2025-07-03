傳台積電2024年度員工分紅 本周入帳

全球車用元件陷入有史以來最嚴厲的動盪期，在全球碳化矽（SiC）龍頭Wolfspeed傳出將聲請破產重組之際，台灣晶圓代工龍頭台積電也在上周解散車用功率元件氮化鎵（Gan）研發團隊。據了解，台積電喊停這項重大營運方向，是由台積電董事長魏哲家親自拍板。負責這項高功率元件的研發小組成員雖不到百人，卻是2024年才大舉擴張軍備和研發陣容，領頭羊突然解散研發團隊，無疑為市場投下一顆震撼彈。

2025-07-03 09:00