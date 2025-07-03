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傳台積電2024年度員工分紅 本周入帳

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）員工分紅半數都例行在7月發放，3日台積員工爆料2024年度員工分紅另一半7月本週入帳。台積2024年度員工分紅半數已在2024年每季入帳，員工分紅合計2024年平均每人年度分紅總額約200.84萬元，年增51.32萬元。

台積電2025年2月12日當時公布董事會七項決議，其中核准2024年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約新台幣1,405億9,256萬元，創新高，其中半數已發放，另外半數預計7月發放。此外以台積電去年底台灣員工人數約7萬人，換算平均每人年度分紅總額200.84萬元，年增51.32萬元，增幅約34.32%。

台積電當時12日董事會核准2024年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約新台幣1,405億9,256萬元，其中員工業績獎金約新台幣702億9,628萬元已於每季季後發放，而酬勞（分紅）約新台幣702億9,628萬元將於今年七月發放。目前傳聞符合當初預期。

台積電 新台幣

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