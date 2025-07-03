金寶減碳有成 達巴黎協議溫控目標獲頒1.5℃標章證書

老牌電子大廠金寶（2312）近年積極推動各項永續發展計劃，旗下「減碳策略」也接連獲得市場給予的多項肯定！而近日登場的「2025企業1.5℃論壇」，也針對符合巴黎協議1.5℃溫控目標的台灣企業進行授證，而金寶今年也再次以達標企業的身分受邀參與。展望未來，金寶將逐步實踐環境永續發展的承諾，同步接軌國際標準及地球1.5℃溫度控制的目標，攜手世界與大家聯手一起「守住地球升溫線」。

金寶表示，根據歐盟哥白尼氣候變遷服務中心數據，今年5月全球海洋表面溫度達到20.79°C，是該月份有記錄以來第二高的數值，北大西洋東北部出現大規模海洋熱浪，歐洲部分地區更經歷了1979年以來最嚴重的乾旱，氣候變遷對全球生態與人類社會帶來前所未有的衝擊。

事實上，金寶為因應嚴峻的氣候危機，自去年正式通過SBTi科學基礎減碳目標審查後，便積極規劃減碳路徑與策略，並辦理全球廠區能資源管理發表會，聚焦在各廠節能成果、再生能源規劃以及水資源與廢棄物管理的策略，從單一的能源管理擴展為「能資源管理」的整合布局。透過跨廠協作與經驗交流，共同打造低碳永續的營運模式。

此外，金寶團隊為落實「數據驅動、行動導向」的永續治理精神，也於今年正式的導入溫室氣體管理資訊系統，而金寶旗下位於南京東路的辦公室，也已正式、且全面的導入再生能源，並計畫於明年起擴大涵蓋水資源與廢棄物管理，從單一的能源管理擴展為「能資源管理」的整合布局。

面對環境永續發展的最終目標，金寶強調，團隊身為全球製造業供應鏈中的一環，絕對是責無旁貸，將持續發揮自身的「地球力」，匯聚全球廠區的行動能量，透過綠電採購與資源循環等具體作為，打造可持續的全球價值鏈，為地球盡一份責任，與全球淨零轉型的腳步齊步前行。