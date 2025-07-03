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10日線上召開…大立光法說 三點聚焦

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

大立光（3008）昨（2）日公告，將於下周四（10日）召開線上法說會，由董事長林恩平主持，公布上季財報並釋出本季展望，預料上季匯損狀況、下半年iPhone 17系列新機拉貨動態、機器人布局進展等議題，將成為會中焦點。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋訂單，林恩平於法說會釋出的展望，市場視為全球手機市場榮枯重要風向球。

外界預期，隨著iPhone 17系列新機將於本季亮相，在大客戶新品鋪貨潮挹注下，為大立光本季旺季營運添柴火。

業界傳出，iPhone17系列將有四款機種，光學攝影系統多處升級，畫素升級勢必重新設計鏡頭，由於新鏡頭產品單價（ASP）較佳，隨著出貨旺季效應來臨，有助推升大立光營收成長動能。

林恩平日前提到，隨新機備貨啟動，依客戶訂單展望，6月屬於新機「第一次初期備料」，「7月、8月才是真正的大動能。」預期8月以前拉貨動能有望月月高，目前產能已滿載，依往年營運軌跡，下半年營運一般比上半年好。

談及下半年手機規格升級趨勢，林恩平說，有些折疊機的長焦鏡頭規格有比較明顯升級。

大立光 手機鏡頭 林恩平

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