力積電報喜！躋身輝達關鍵晶片代工夥伴

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

力積電（6770）2日宣布，與美國氮化鎵大廠納微半導體（Navitas）結盟，納微將在力積電台灣廠區生產氮化鎵。納微5月甫獲輝達GB300高電壓所需的氮化鎵元件大單，聲名大噪，股價更暴衝逾1.8倍，力積電與納微合作後，等於躋身輝達關鍵晶片代工夥伴，搶搭GB300帶來的大電流、高電壓電源管理新商機。

台灣晶圓代工廠當中，台積電是輝達最重要的晶片代工協力廠，操刀主流Blackwell平台晶片。隨AI伺服器對電壓與電流要求愈來愈大，引爆氮化鎵大商機，力積電藉此次跨國合作案，成為繼台積電之後，輝達另一關鍵晶圓代工夥伴。

業界分析，若用人體比喻，台積電生產的輝達AI晶片，扮演AI伺服器大腦的角色；力積電打造氮化鎵等電源管理晶片，讓AI伺服器電力供應順暢，是供應大腦「養分」關鍵，兩者相輔相成。

納微在氮化鎵功率市場中，曾於2021年以29%的出貨量市占率，位居全球第一。 納微指出，將在力積電竹南8B廠進行生產，採用0.18微米的CMOS製程，運用更先進的製程節點，藉此強化性能、能效及成本等方面。

納微今年5月獲輝達青睞，為其開發一款專為AI資料中心設計的先進800V高壓直流輸電（HVDC）架構，雙方合作運用自家的「GaNFast」氮化鎵與「GeneSiC」碳化矽技術，改進輝達最新的「Kyber」機櫃級系統，克服目前54V櫃內供電難以應付200kW以上電力需求的限制。

納微奪下輝達大單後，股價一度暴衝1.88倍，成為市場當紅炸子雞。業界看好，力積電此次與納微跨國結盟，等於直接成為輝達最新AI伺服器關鍵的高電壓電源供應鏈廠商。

力積電總經理朱憲國表示，與納微在矽基氮化鎵技術上已有多年合作經驗，如今產品認證即將完成，量產在即，公司倍感振奮，力積電將以此為基礎，繼續擴大合作，堅定支持納微探索並拓展氮化鎵市場。

力積電此次將為納微生產100V至650V的氮化鎵產品，以滿足48V基礎設施，包括超大型AI資料中心和電動車對GaN日益增長的需求，首批產品預計於今年第4季完成認證，100V系列計劃於2026年上半年在力積電率先投產，650V產品則在未來一至二年從現有供應商台積電逐步轉由力積電。

業界說明，氮化鎵在AI伺服器中具備三大應用優勢，首先是具有低導通電阻和高切換速度的特性，有助於提高電源轉換效率，降低能源損耗；其次是有助提高伺服器電源性能，如更快響應速度和更高的功率密度；最後則氮化鎵可設計出更小、更緊湊的電源模組，有助提升伺服器空間利用率。

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