集邦看淡大陸市場 伺服器出貨成長下修

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（2）日示警，由於大陸市場受地緣政治與美國出口禁令雙重衝擊，導致AI伺服器出貨動能略減，因而微幅下修今年全球AI伺服器出貨量至年增24.3%，支撐成長的動能主要來自北美雲端服務供應商（CSP）與OEM客戶需求。

AI伺服器主力供應商包括鴻海（2317）、廣達、緯穎、緯創與英業達等，仍持續看好今年AI伺服器強勁需求。集邦指出，北美大型CSP仍是AI伺服器市場需求擴張主力，加上二線（Tier 2）資料中心和中東、歐洲等主權雲專案挹注，整體市場需求仍穩健。

觀察北美主要CSP近期動態，微軟今年仍聚焦投資AI領域，AI伺服器布局方面，微軟採用輝達的GPU AI方案，自研ASIC的進展相對較慢，預估2026年新一代Maia方案才會較明顯放量。

Google今年受惠主權雲專案，以及東南亞新資料中心落成，顯著提升伺服器需求。Google是自研晶片布建比重較高的業者，其針對AI推論用的TPU v6e已於上半年逐步放量成為主流。

亞馬遜AWS自研晶片目前以Trainium v2為主力，已啟動下一代的Trainium v3開發，預計2026年陸續量產。預估2025年AWS自研ASIC出貨量將達雙倍成長，為美系CSP最強。甲骨文著重採買AI伺服器與IMDB伺服器。今年將更積極布建AI伺服器基礎設施。