馬斯克攻AI百億美元上膛 鴻海、緯創等台鏈吃補

特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創公司xAI最新一輪銀彈上膛，總金額高達百億美元（約新台幣2,906億元），隨著百億美元資金到位，xAI打造下世代AI模型將更添底氣。

xAI持續募集銀彈投入AI領域，兩大主力供應商戴爾及美超微迎來大商機。法人指出，緯創（3231）獨家供應戴爾伺服器主機板，同時協助進行系統組裝，在戴爾AI伺服器中占比最大，也將受惠xAI衝刺AI建設帶來的新訂單效應，鴻海、英業達及神達等台灣代工廠同沾雨露。

馬斯克銀彈到位衝AI

摩根士丹利證券在社群平台X上發聲明表示，xAI透過擔保債券和定期貸款籌集50億美元，並透過戰略股權投資籌集50億美元資金，將用來發展AI項目，包括建設全球最大數據中心，開發旗艦產品Grok AI更新的模型。

路透報導，xAI這次發債包括有擔保債券和定期攤還貸款，出現超額認購，買家包括知名的全球債務投資人。xAI並傳出還在洽談透過股權融資約200億美元（約新台幣5,812億元），將使其估值進一步超過1,200億美元（約新台幣3.49兆元）。

xAI的旗艦Grok模型與社交媒體平台X高度整合，馬斯克先前曾表示，Grok模型的升級版Grok 4將在7月4日後推出。

馬斯克也曾於5月透露，xAI在美國田納西州孟菲斯的Colossus設施中安裝20萬顆輝達H100 GPU，目標今年底前部署100萬顆輝達GPU，用於訓練AI，規模相當於其現有GPU的五倍，力圖超越Google、OpenAI和Anthropic等競爭對手。

法人指出，緯創供應戴爾AI伺服器主機板（L6），在戴爾AI伺服器中占比最大，鴻海、英業達及神達也是相關供應鏈。緯創AI伺服器需求暢旺，積極擴產以因應客戶需求。緯創總經理林建勳先前表示，AI伺服器訂單能見度已看到明年5月，至少未來一年訂單動能都很強勁，需求持續成長。

鴻海手握四大雲端服務供應商（CSP）的AI伺服器訂單，以及三大CSP的ASIC伺服器訂單。鴻海董事長劉揚偉之前表示，目前AI伺服器訂單滿手，今年AI伺服器業績可望突破兆元。

鴻海持續擴充全球布局，昨（2）日代子公司鴻佰科技公告，斥資6.91億元取得租賃的桃園廠房使用權資產。鴻佰是鴻海集團生產AI伺服器的子公司，外界推測，鴻海此舉將是擴增AI伺服器產能，迎合客戶需求。