英特爾有企圖心 也有三挑戰

英特爾執行長陳立武上任之後，背負要帶領該公司重返榮光的重責大任，近期傳出開始精簡人事、甚至要「跳級」發展製程追趕台積電（2330），企圖心不言可喻。

不過，外界認為，該公司目前從財務、技術與客戶這三大方面，都仍有挑戰待克服。

首先是財務方面，做半導體不是有錢就行，但沒有錢更是萬萬不行。英特爾同時橫跨品牌產品與晶圓代工業務，可謂兩邊作戰，從技術研發、建廠投資、品牌行銷、人才招募等各方面，無一不花錢，且比專精任一邊的競爭對手可能都要來得更耗費資源。

新舵手上任，通常都會有甜蜜期，但是華爾街投資人的耐心往往有限，如果持續看不到公司營運前景轉佳的可能性，經營團隊面臨的壓力就會逐漸累積。

技術方面，英特爾在之前發展Intel 20A製程時，就已上演過一次轉為著重力拚18A製程的戲碼，如果這次再轉頭直接奔向14A製程，等於該公司接連有兩個製程技術的發展都不順利，這當中耗費的資源與時間，等於大部分可能都打了水漂，拖累公司腳步，而且可能誰也沒辦法保證接下來14A製程一定會成功。

至於客戶層面，一直是外界認為英特爾想擴展晶圓代工業務的道路上難解的習題。

因為英特爾本身就擁有品牌產品，與晶圓代工業務可能會有部分衝突疑慮，這註定了該公司不管再怎麼努力，可能有一部分客戶的訂單就是拿不到，這限縮了其潛在可擴展的市場規模。