英特爾追趕台積 製程跳級…爭取蘋果、輝達訂單

路透報導，英特爾新任執行長陳立武考慮對晶圓代工策略進行重大調整，以吸引大客戶。外界原以為該公司接下來要推出Intel 18A製程，現在傳出可能改為集中資源發展下一代14A製程。

消息人士說，英特爾最快會於7月董事會討論是否停止向新客戶推銷18A。不過，由於此事複雜且涉及金額龐大，也有可能要到秋天才會拍板定案。市場解讀，英特爾此舉是要透過「跳級」方式，追趕台積電（2330）更先進的製程。

英特爾晶圓代工策略傳大調整

英特爾日前宣布Intel 18A製程進入風險試產階段，今年將達量產規模。惟外電報導，兩位知情人士透露，目前陳立武的初步想法是集中資源發展下一代14A製程，理由是英特爾看好14A製程有機會在部分技術超越台積電，吸引目前委託台積電代工的蘋果及輝達等大咖來英特爾下單。

產業分析師評估，英特爾18A大致等於台積電早在2022年底進入量產的N3製程。接下來台積電2奈米製程預計今下半年邁入量產，而英特爾的下一代技術14A與14A-E製程，規劃2027年進入風險試產階段，業界認為大約是對標台積電的埃米級A16製程。

若上述構想成真，英特爾決定把開發已久的18A及18A-P製程放到一邊，勢必得為此提列減損。分析師表示，這可能導致英特爾出現少則數億、多則數十億美元的帳面損失。英特爾昨日對於前述傳聞不予置評。

陳立武從今年3月上任以來，積極為英特爾尋找振衰起敝的新途徑。知情人士說，陳立武是在上個月對前任執行長基辛格力推的18A製程提出質疑，認為18A製程對新客戶的吸引力正在減弱。

英特爾強調，18A的主要客戶一直是該公司本身，其規畫下半年以此製程開始量產Panther Lake筆電晶片，並宣稱是「有史以來在美國設計且生產的最先進處理器」。路透分析，吸引外部客戶使用英特爾的代工服務，仍是英特爾未來發展的一大關鍵。

英特爾表示，公司現正針對關鍵客戶的需求，量身打造14A製程技術，促使其成功。路透認為，英特爾能否及時研發完成14A製程技術，贏得大客戶，目前仍是未知數。也可能最終選擇維持既定的18A計畫。

由於英特爾已向亞馬遜與微軟保證，要以18A製程為這兩家公司生產相對少量的晶片，且已定下交貨期限。

消息來源說，等著改用還在研發中的14A製程，顯然不切實際。亞馬遜與微軟對此未立即發表評論，英特爾則表達會履行對所有客戶承諾。

台積電方面，公司先前已提到，其2奈米和A16製程技術在解決對節能運算永無止境的需求方面領先業界，幾乎所有的創新者都正與台積電合作。2奈米家族的N2P製程技術規劃於2026下半年量產。