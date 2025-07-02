釸達精密、衆程科技獲准進駐中科園區投資設廠

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
釸達精密、衆程科技獲准進駐中科園區投資設廠。中科管理局提供
釸達精密、衆程科技獲准進駐中科園區投資設廠。中科管理局提供

國家科學及技術委員會科學園區審議會2日通過中科2件投資案， 分別為釸達精密及眾程科技兩家公司，合計投資金額1.73億元。中科園區今年度截至7月2日止，累計引進8家新投資案，投資總額16.78億元。

其中，釸達精密設立於中部科學園區的台中園區，投資金額1億元，專注研發應用於各式工具機之內藏式高轉速精密主軸，提供客戶客製化主軸規格設計、各式主軸維護與性能優化服務等，藉由提升主軸精度與性能，促進客戶端製造能力升級，使客戶端產製的產品更具市場競爭力。

中科管理局表示，中科園區具有完整的精密機械產業聚落，本案廠商進駐台中園區後，可望與園區廠商建立更加緊密的供應鏈夥伴關係，藉科學園區充沛的研發量能，持續提升自主技術研發實力，並透過產學合作強化人才培育，為中部地區精密機械產業注入強勁發展動能。

眾程科技設立於中部科學園區的后里園區，本案廠商投資金額0.73億元，投入高精密智慧磨床（包含平面及圓筒磨床）、CNC綜合加工中心機、電腦鑽孔攻牙機等產品之研究開發，導入數位人機介面、智能加工、智慧修砂等核心技術，持續精進產品性能，滿足客戶智慧製造、提升生產效能與質量需求。

眾程為有友嘉集團（FFG）旗下子公司，目前友嘉實業、台灣麗偉等友嘉集團企業已進駐中科后里園區投產營運，本案公司進駐后里園區，可望發揮集團資源共享、技術整合優勢，藉集團一站式解決方案滿足客戶需求，並持續投入先端產品研究開發，持續擴大公司營運規模與提升國際競爭力。

中科 友嘉

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