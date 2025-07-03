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陸資傳併購竹科光電廠索爾思光電

經濟日報／ 本報綜合報導

大陸PCB龍頭、深交所上市的東山精密，將以人民幣59.35億元（約新台幣240億元），收購竹科光通訊廠索爾思光電。傳索爾思有先進半導體設計與矽光子技術，引發技術外流疑慮。

索爾思光電遭中資併購，經濟部昨（2）日回應，目前尚未收到索爾思光電投資計畫變更申請。經濟部已函告該公司收購案涉及投資計畫變更，依陸資投資規範應事先向經濟部申請許可。

經濟部表示，將於收到索爾思光電申請案後，將依兩岸條例及陸資許可辦法等規定，就投資案是否有影響國家安全、對產業發展有不利影響等因素，會同國安局、陸委會、產業技術主管機關等單位嚴格審查。

索爾思光電前身是台達電（2308）轉投資的嘉信光電，成立於1996年，主要從事光纖通訊用雷射二極體磊晶圓、晶粒的生產。嘉信光電於2007年被美國光通訊公司MRV收購，再與飛博創光電合併，更名為索爾思光電。

索爾思主力產品為收發模組中數位訊號處理器的晶片，除博通為主要供應商外，索爾斯也是全球三大主要供應商之一，聯發科旗下達發也提供相關產品。

竹科管理局昨日表示，嘉信光電於1996年10月28日核准投資入區竹科，當時並非陸資。其後，根據經濟部商工登記公示資料，索爾思光電係英屬維京群島商，並有大陸地區投資人。

科管局進一步說明，若申請入區時為經濟部投審司核准的陸資投資公司，亦可申請進入園區。科管局並強調，經濟部投審司公布為陸資投資企業者，不得申請園區研發補助計畫。

光電 經濟部

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