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結盟美氮化鎵大廠 力積電打進輝達代工鏈

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
力積電。聯合報系資料照
力積電。聯合報系資料照

力積電（6770）昨（2）日宣布，與美國氮化鎵大廠納微半導體（Navitas）結盟，納微將在力積電台灣廠區生產氮化鎵。

納微5月甫獲輝達GB300高電壓所需的氮化鎵元件大單，聲名大噪，股價更暴衝逾1.8倍，力積電與納微合作後，等於躋身輝達關鍵晶片代工夥伴，搶搭GB300帶來的大電流、高電壓電源管理新商機。

AI伺服器對電壓與電流要求愈來愈大，引爆氮化鎵商機，力積電藉此次跨國合作案，成為繼台積電後，輝達另一關鍵晶圓代工夥伴。

業界分析，如果用人體比喻，台積電生產的輝達AI晶片，扮演AI伺服器大腦的角色；力積電打造氮化鎵等電源管理晶片，讓AI伺服器電力供應順暢，是供應大腦「養分」關鍵，兩者相輔相成。

納微在氮化鎵功率市場中，曾於2021年以29%的出貨量市占率，位居全球第一。納微昨指出，將在力積電竹南8B廠生產，採用0.18微米的CMOS製程，運用更先進的製程節點，藉此強化性能、能效及成本等方面。

納微今年5月獲輝達青睞，為其開發一款專為AI資料中心設計的先進800V高壓直流輸電架構，雙方合作運用自家的「GaNFast」氮化鎵與「GeneSiC」碳化矽技術，改進輝達最新的「Kyber」機櫃級系統，克服目前54V櫃內供電難以應付200kW以上電力需求限制。

AI 力積 輝達

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