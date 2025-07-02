鴻海旗下鴻佰斥資6.91億元 租用桃園廠房

鴻海（2317）2日代子公司鴻佰科技公告，斥資6.91億元，取得租賃的桃園廠房使用權資產，由於鴻佰是鴻海集團生產人工智慧（AI）伺服器的子公司，外界推測，鴻海此舉將是擴增AI伺服器產能，迎合客戶需求。

鴻佰是向遠雄航空自由貿易港區股份有限公司，取得坐落於桃園市大園區航翔路11號1至8樓之廠房使用權資產，其中，廠房1-4層，租賃期間60個月，合約租金總額及管理費約3.37億元，至於廠房5-8層，租賃期間60個月，合約租金總額及管理費約為3.54億元。

除了台灣之外，鴻海在3月下旬也公告，旗下子公司美國鴻佰科技（ Ingrasys Technology USA Inc.）斥資1.42億美元(約新台幣47億元)，取得位於美國德州休士頓的土地及廠房。外界推測，鴻海此舉是擴產AI伺服器，就近服務美系客戶。

鴻海目前全球整體產能，中國大陸已經降到70%以下，至於AI伺服器產能，以美國、墨西哥、台灣與越南等地為主。美國AI伺服器生產基地，主要是位於德州與威斯康辛州兩地，同時，鴻海是唯一在美國加州聖荷西設立AI伺服器研發中心的廠商，以接近客戶，與客戶共同開發新一代AI伺服器產品。