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鴻海砸6.57億元布局遠雄自貿港 鴻佰擴AI伺服器產能

中央社／ 台北2日電
鴻海。路透
鴻海。路透

鴻海今天傍晚代子公司鴻佰科技（Ingrasys Technology）公告，投資新台幣6.57億元，取得桃園遠雄航空自由貿易港區內廠房使用權資產。產業人士指出，這代表鴻海集團和鴻佰在當地擴充人工智慧（AI伺服器產線、深耕台灣的決心。

產業人士指出，鴻海集團先前已進駐遠雄自貿港，鴻佰在遠雄自貿港、桃園南青廠、以及新竹湖口廠區，擴大布局AI伺服器產線。

鴻海說明，鴻佰此次交易目的為營運需求，取得桃園市大園區航翔路8層樓廠房使用權資產，其中1至4層租賃4803.41坪，每坪月租金價格新台幣1050元，租賃期間60個月，合約租金總額及管理費約3.37億元，使用權資產交易金額約3.2億元。

廠房5至8層租賃5042.76坪，每坪月租金價格1050元，租賃期間也是60個月，合約租金總額及管理費約3.54億元，使用權資產交易金額近3.37億元，8層樓合計使用權資產交易總金額約6.57億元。

鴻佰積極擴充廠房，3月下旬公告美國子公司投資1.42億美元（約新台幣46.93億元），在德州休士頓取得土地廠房。產業人士分析，鴻佰在休士頓取得土地廠房，主要是擴充AI伺服器產能。

鴻佰美國子公司在1月中旬曾公告，於美國加州南灣大城森尼韋爾（Sunnyvale）購地及取得廠房。

鴻海先前指出，包括在台灣、美國、墨西哥、越南等地，集團視全球布局彈性調整高階人工智慧伺服器產能。

鴻海評估，今年在AI伺服器營收成長將超過50%，今年AI伺服器營收可逐季成長，全年AI伺服器營收可超過新台幣1兆元。

AI 伺服器 新台幣 營收 遠雄 鴻海

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