陸資入股竹科矽光子公司下單台積電？童子賢：有漏洞就補起來

媒體報導中國大陸最大印刷電路板（PCB）龍頭東山精密新台幣240億元收購位於新竹科學園區的索爾思光電，引發光通訊及矽光子技術染紅疑慮，對此和碩（4938）董事長童子賢指出，有漏洞就補起來，長期對策是是違規者應限制其下單台積電（2330）先進製程。

東山精密6月公告，將以人民幣59.35億元，相當台幣240億元收購老牌光通訊晶片廠索爾思光電，除披露該公司已經兩度輾轉被賣到中資手中，且因索爾思都在台積電先進製程生產，陸企疑似藉此透過該路徑輾轉下單台積電，對此童子賢2日出席「2025台美經濟新局高峰論壇」指出，他不瞭解細節不便評論單一事件，但從關鍵科技不外流來說，政府跟業界都應該關心相關管理流程是否有漏洞。

童子賢表示，矽光子是先進科技發展重要領域，但不只是矽光子，和碩集團本身2年前就曾發生隱形眼鏡模具的圖樣被複製偷走到中國大陸，製程模具賣到對手隱形眼鏡公司生產。

童子賢表示，商業競爭包含廠商及國家間的競爭，往往有人會為了贏使出各種手段，若有人為了規避管制透過下單一家公司股權，轉彎繞道去下單台積電，從而避開美國跟台灣管制，則自然希望不要影響台灣產業競爭力，呼籲政府應查清楚，有漏洞就補起來，以維持台灣競爭力，避免陸資透過繞道方式觸犯當前的半導體管制。

童子賢表示，不只是台灣，從輝達（NVIDIA）到Google也都被限制，部分先進技術不可外流到特定對象，由於台灣先進製程遙遙領先日本跟韓國，故台灣應格外注意台積電的先進製程會不會流到不該去的地方，被引發關切。

因此，他建議台灣可以做的有兩點，首先是檢視管理流程上有什麼漏洞，短期就是先把漏洞補起來，他坦言不知道漏洞在哪裡，但先進科技被投資但不知道，顯然有漏洞，長期做法上則應該制訂規範，若一再有人「無照駕駛」就應該對其嚴加看管，若廠商協助不該協助的對象，則應禁止該公司下單台積電。