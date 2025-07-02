東訊新董上任！由東元副董吳素秋接任 開啟東訊嶄新篇章

網通廠東訊（2321）2日公告原董事長劉兆凱辭職退休，董事會選任吳素秋擔任新任董事長。吳素秋財務出身，2024年底上任為東元（1504）副董事長，日前更以寶佳集團法人董事代表出任東元董事。吳素秋表示，東元整合深度節能解決方案，東訊可協助客戶碳盤查及能源診斷，未來可望發揮集團綜效。東訊表示，新董事長可望開啟東訊營運嶄新篇章。

東訊大股東為東元，持股約63.52%，劉兆凱則持股3.89%。目前寶佳為東元最大股東，持股17.45%。

劉兆凱於1979年，應東元電機之邀，在新竹科學園區創立東訊公司，是園區最早設立的高科技通訊設備公司之一，也是台灣第一個整合語音、網路、無線與光通訊系統的研發製造公司。在其長達40幾年的服務期間，劉兆凱帶領東訊歷經多次轉型與成長。

近年來，劉兆凱帶領東訊成功轉型為永續淨零解決方案的供應商，其主導所開發的「Tecom ESG Ready永續節能減排解決方案」在協助企業實踐「2050淨零碳排」目標方面，發揮了關鍵影響力。

新任董事長吳素秋感謝、並推崇劉兆凱前董事長，不但是東訊的精神指標，更在通訊產業中樹立標竿，貢獻卓著，為東訊立下良好的基礎。

吳素秋表示，東元電機正致力於整合深度節能解決方案，為企業推出低碳永續能源服務，而東訊的核心技術可以協助客戶進行碳盤查與能源診斷，未來，如何發揮集團綜效，並進一步提升東訊公司的營運成長動能，將會與現有團隊一起努力，為股東創造更大的利益。

吳素秋於2024年底出任東元電機副董事長，並擔任東訊董事，推動公司改革轉型並提升競爭力。吳素秋畢業於國立政治大學財稅系，並取得美國紐約州雪城大學財務管理碩士，以及法國歐洲工商管理學院（INSEAD）EMBA學歷。目前也是永冠能源董事，擁有豐富的金融管理與國際領導經驗，曾任嘉源投資有限公司總經理、寶佳資產管理公司策略長等職務。

近年東訊營運表現不佳，2023年每股淨損2.6元，2024年每股淨損1.09元，今年第1季每股淨損0.49元。

去年底東訊法說會上，法人關注轉虧為盈時間，東訊表示，積極搶進永續節能解決方案，看好智慧機電營收可望大幅成長，並推升毛利率水準，力拚2025年轉虧為盈。

東訊是台灣總機系統市占率第一，智慧家庭系統的中高級住戶市場市占第一，近年搶進工業物聯網，東訊在企業資通訊技術基礎上，以人工智慧物聯網（AIoT）為核心，協助企業用戶進行低碳永續及數位化、智慧化維運轉型。

東訊表示，智慧監控包含一般商用住宅及特殊案場運用，智慧監控產品部分部分也因為中美貿易戰，有部分客戶轉單效益，而智慧家庭產品累計安裝十萬戶以上，更打造智慧好宅大平台的管理平台，同時搶進低碳永續建築方案。

東訊工業物聯網部分則有全系列智慧機電感測元件及管理系統，同時永續節能減排ESG Ready管理平台，涵蓋企業用電管理、溫室氣體盤查、高耗設備能效管制，及工廠智能維運等四大應用模組，可以提供代管、建置及客製化。

目前東訊分為系統、創新及智慧機電三大類產品以及子公司冠德光電的光纖光纜產品，系統產品目前貢獻營收最大，約占四成。

東訊指出，各行各業都感受到因應ESG趨勢，對於節能減碳的需求，推升東訊的智慧機電營收可望大幅成長，子公司冠德的光纖產品也可望有大幅成長，智慧機電等產品可望提升毛利率，又是成長最快產品線，目標明年轉虧為盈。