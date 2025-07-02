大立光預計7月10日召開法說會 第2季匯損及本季新機拉貨成焦點

大立光（3008）2日公告將於下周日（7月10日）召開線上法說會，由董事長林恩平主持，除公布上季營運成果外，並釋出本季最新營運展望，預料上季匯損金額以及iPhone新機拉貨進展成為會中焦點。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營，此時正值iPhone 17新機即將亮相，外界看好，在iPhone鋪貨潮點火下，大立光第3季旺季營運添翼。

針對本季營運展望，林恩平日前表示，隨新機備貨啟動，依客戶訂單展望，8月以前拉貨動能有望月月高，目前產能已滿載，依往年營運軌跡，下半年營運一般比上半年好。

談及下半年手機規格升級趨勢，林恩平說，有些折疊機的長焦鏡頭規格有比較明顯升級，包括光層拉得比較長，光圈倍數比較高，今年某些鏡頭規格開很高，代表某些需求還是需要傳統光學來解決，摺疊手機開案有增加。