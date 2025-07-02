集邦：受大陸與出口禁令影響 2025年AI伺服器出貨年增下修至24.3%

研調機構集邦科技（TrendForce）2日發布最新報告指出，2025年全球AI伺服器市場雖受中國大陸地緣政治與出口限制影響，整體出貨年增率略為下修至24.3%，但在北美主要雲端服務業者（CSP）與歐洲、中東等地區需求支撐下，全年仍將維持強勁成長。

集邦表示，來自美國五大CSP的AI基礎建設投資動能持續，包括Microsoft、Meta、Google、AWS與Oracle皆擴大AI伺服器採購規模。儘管部分業者通用型伺服器採購量有所調整，但AI伺服器部署步調未見趨緩，並逐步轉向自研AI晶片與擴大資料中心建置。

其中，AWS與Google在自研晶片布局上動作積極，Meta與Microsoft則持續採用輝達（NVIDIA）GPU方案，同步開發自有ASIC，預計2026年起將陸續放量。Oracle則聚焦資料庫與AI運算需求，對高效能伺服器採購力度提升。

此外，集邦也指出，近期全球關稅政策變動，使部分伺服器OEM廠商重新評估下半年出貨計畫。不過全年計算下，包含AI伺服器與通用型伺服器在內的總出貨年增率仍估維持約5%，與先前預估水準一致。

AI運算持續驅動雲端與晶片需求，預料將為半導體供應鏈帶來穩定訂單，包括晶圓代工、先進封裝、載板與記憶體等領域皆將受惠。後續仍須關注美中科技政策走向與企業資本支出節奏。