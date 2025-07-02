快訊

獨／桃園燒臘店三代四口受困二樓 爺爺見「1時機」帶頭突圍火場救全家

台幣盤中閃現28元！央行進場出手阻升 29.019元作收

「大陸無權干涉」達賴喇嘛宣布延續轉世制度 陸外交部回應了

集邦：受大陸與出口禁令影響 2025年AI伺服器出貨年增下修至24.3%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
AI示意圖。（路透）
AI示意圖。（路透）

研調機構集邦科技（TrendForce）2日發布最新報告指出，2025年全球AI伺服器市場雖受中國大陸地緣政治與出口限制影響，整體出貨年增率略為下修至24.3%，但在北美主要雲端服務業者（CSP）與歐洲、中東等地區需求支撐下，全年仍將維持強勁成長。

集邦表示，來自美國五大CSP的AI基礎建設投資動能持續，包括Microsoft、Meta、Google、AWS與Oracle皆擴大AI伺服器採購規模。儘管部分業者通用型伺服器採購量有所調整，但AI伺服器部署步調未見趨緩，並逐步轉向自研AI晶片與擴大資料中心建置。

其中，AWS與Google在自研晶片布局上動作積極，Meta與Microsoft則持續採用輝達（NVIDIA）GPU方案，同步開發自有ASIC，預計2026年起將陸續放量。Oracle則聚焦資料庫與AI運算需求，對高效能伺服器採購力度提升。

此外，集邦也指出，近期全球關稅政策變動，使部分伺服器OEM廠商重新評估下半年出貨計畫。不過全年計算下，包含AI伺服器與通用型伺服器在內的總出貨年增率仍估維持約5%，與先前預估水準一致。

AI運算持續驅動雲端與晶片需求，預料將為半導體供應鏈帶來穩定訂單，包括晶圓代工、先進封裝、載板與記憶體等領域皆將受惠。後續仍須關注美中科技政策走向與企業資本支出節奏。

AI 伺服器 晶片

延伸閱讀

地緣政治、美出口禁令影響 Al server 出貨年增幅度恐略減

甲骨文奪雲端大單 帶旺台鏈…激勵鴻海、神達成交爆量

博弘助企業轉型 再下一城

OpenAI駁報導 稱未計劃用Google自製AI晶片TPU

相關新聞

昇陽半導體控宜特侵害營業祕密獲判勝訴 宜特需賠4149萬元

昇陽半導體控告宜特涉嫌侵害營業秘密，連帶向世界先進前李姓、劉姓員工提起刑事附帶民事訴訟並求償，新竹地院6月30日一審判決...

台積電亞利桑那州公司董座凱西迪卸任後轉任顧問 明年1月退休

台積電今日代子公司TSMC Arizona公告股東臨時重要決定董事長異動，凱西迪（Rick Cassidy）卸下TSMC...

集邦：受大陸與出口禁令影響 2025年AI伺服器出貨年增下修至24.3%

研調機構集邦科技（TrendForce）2日發布最新報告指出，2025年全球AI伺服器市場雖受中國大陸地緣政治與出口限制...

單點防線不夠用！勤業眾信：防詐要靠AI跨域聯防合作

面對金融詐騙與跨境洗錢風險升高，單點防禦思維已不足以因應當代複雜犯罪模式。勤業眾信指出，未來防詐策略須走向AI輔助監理、...

引國安憂慮…傳陸資鯨吞竹科矽光子廠 童子賢：有漏洞就把它補起來

媒體報導，中國大陸PCB龍頭東山精密，日前宣布將以約新台幣240億元高價收購竹科光通訊廠索爾思光電，引爆國安問題，對此，...

受地緣政治、美出口禁令影響！2025年AI伺服器出貨年增幅度略減

根據TrendForce最新研究，北美大型CSP目前仍是AI伺服器市場需求擴張主力，加上tier-2資料中心和中東、歐洲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。