快訊

獨／桃園燒臘店三代四口受困二樓 爺爺見「1時機」帶頭突圍火場救全家

台幣盤中閃現28元！央行進場出手阻升 29.019元作收

「大陸無權干涉」達賴喇嘛宣布延續轉世制度 陸外交部回應了

單點防線不夠用！勤業眾信：防詐要靠AI跨域聯防合作

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信今與律商聯訊風險資訊共同舉辦「AI監理新視界：趨勢、對策與合作之道」論壇。業者提供
勤業眾信今與律商聯訊風險資訊共同舉辦「AI監理新視界：趨勢、對策與合作之道」論壇。業者提供

面對金融詐騙與跨境洗錢風險升高，單點防禦思維已不足以因應當代複雜犯罪模式。勤業眾信指出，未來防詐策略須走向AI輔助監理、整合風控平台與跨域聯防合作，才能打造具有韌性的防禦體系。

勤業眾信聯合會計師事務所2日與律商聯訊風險資訊共同舉辦「AI監理新視界：趨勢、對策與合作之道」論壇，聚焦數位化浪潮下金融詐騙手法的演變與防堵挑戰，協助台灣金融機構掌握全球與在地詐騙趨勢，探索創新科技、跨域合作與策略聯防的未來方向，共同勾勒更具韌性的金融防詐藍圖。

勤業眾信策略、風險與交易服務資深執行副總經理陳鴻棋表示，金融詐騙與跨國洗錢活動正以前所未有的速度與規模擴張，不僅挑戰既有風控系統，更凸顯制度韌性與跨域協作的重要性。他指出，領先市場已朝向整合式風控平台、AI輔助監理與產官學聯防聯治邁進，未來防詐策略必須更強調即時性、協同性與科技驅動。

勤業眾信策略、風險與交易服務執行副總經理江榮倫指出，實務上最大挑戰常來自部門協調與資料落差，而非技術本身。許多詐騙行為具有跨系統、跨國界特性，若僅依賴靜態規則，容易錯失預警時機。提升防禦效能的關鍵在於跨單位合作、整合風險訊號並導入AI模型。

律商聯訊風險資訊北亞區總監蘇嘉遜則表示，金融詐騙已是高度組織化、跨境運作的犯罪行為，未來的反詐策略不只是管理「已知風險」，更要建立能學習與自我調整的智能防線，整體體系也須快速適應風險樣貌的非典型演化。

現今詐騙手法從粗放轉為高精準滲透型，對金融機構的防禦機制形成更大挑戰。臺灣高等檢察署檢察官卓俊忠強調，單靠末端查緝難以根本解決犯罪，需結合行政主管機關與民間力量，共同建立常態性聯防溝通機制。行政院打詐2.0綱領的核心，在於運用AI防制、跨部會合作、強化被害人保護，提升全民風險意識與辨詐能力。

律商聯訊風險資訊台灣區總監張婷瑋指出，金融詐騙持續演化，但「合作」始終是提升防禦力的關鍵，除了技術導入，組織內部對風險定義與反應速度才是真正拉開差距的因素，未來擁有即時預警、靈活反應的架構，將是金融機構站穩市場的根本。

AI 總經理 詐騙

延伸閱讀

台中北區新增4處科技執法 這兩個路口半年開罰破1.7萬件

富邦證券落實金融友善服務 加入失智友善組織

收容人也要識詐、防詐！嘉監收容人成長營開課 不要再當「工具人」

跨機關打詐 新北瑞芳警分局與地政事務所簽署MOU

相關新聞

昇陽半導體控宜特侵害營業祕密獲判勝訴 宜特需賠4149萬元

昇陽半導體控告宜特涉嫌侵害營業秘密，連帶向世界先進前李姓、劉姓員工提起刑事附帶民事訴訟並求償，新竹地院6月30日一審判決...

台積電亞利桑那州公司董座凱西迪卸任後轉任顧問 明年1月退休

台積電今日代子公司TSMC Arizona公告股東臨時重要決定董事長異動，凱西迪（Rick Cassidy）卸下TSMC...

集邦：受大陸與出口禁令影響 2025年AI伺服器出貨年增下修至24.3%

研調機構集邦科技（TrendForce）2日發布最新報告指出，2025年全球AI伺服器市場雖受中國大陸地緣政治與出口限制...

單點防線不夠用！勤業眾信：防詐要靠AI跨域聯防合作

面對金融詐騙與跨境洗錢風險升高，單點防禦思維已不足以因應當代複雜犯罪模式。勤業眾信指出，未來防詐策略須走向AI輔助監理、...

引國安憂慮…傳陸資鯨吞竹科矽光子廠 童子賢：有漏洞就把它補起來

媒體報導，中國大陸PCB龍頭東山精密，日前宣布將以約新台幣240億元高價收購竹科光通訊廠索爾思光電，引爆國安問題，對此，...

受地緣政治、美出口禁令影響！2025年AI伺服器出貨年增幅度略減

根據TrendForce最新研究，北美大型CSP目前仍是AI伺服器市場需求擴張主力，加上tier-2資料中心和中東、歐洲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。