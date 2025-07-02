單點防線不夠用！勤業眾信：防詐要靠AI跨域聯防合作

面對金融詐騙與跨境洗錢風險升高，單點防禦思維已不足以因應當代複雜犯罪模式。勤業眾信指出，未來防詐策略須走向AI輔助監理、整合風控平台與跨域聯防合作，才能打造具有韌性的防禦體系。

勤業眾信聯合會計師事務所2日與律商聯訊風險資訊共同舉辦「AI監理新視界：趨勢、對策與合作之道」論壇，聚焦數位化浪潮下金融詐騙手法的演變與防堵挑戰，協助台灣金融機構掌握全球與在地詐騙趨勢，探索創新科技、跨域合作與策略聯防的未來方向，共同勾勒更具韌性的金融防詐藍圖。

勤業眾信策略、風險與交易服務資深執行副總經理陳鴻棋表示，金融詐騙與跨國洗錢活動正以前所未有的速度與規模擴張，不僅挑戰既有風控系統，更凸顯制度韌性與跨域協作的重要性。他指出，領先市場已朝向整合式風控平台、AI輔助監理與產官學聯防聯治邁進，未來防詐策略必須更強調即時性、協同性與科技驅動。

勤業眾信策略、風險與交易服務執行副總經理江榮倫指出，實務上最大挑戰常來自部門協調與資料落差，而非技術本身。許多詐騙行為具有跨系統、跨國界特性，若僅依賴靜態規則，容易錯失預警時機。提升防禦效能的關鍵在於跨單位合作、整合風險訊號並導入AI模型。

律商聯訊風險資訊北亞區總監蘇嘉遜則表示，金融詐騙已是高度組織化、跨境運作的犯罪行為，未來的反詐策略不只是管理「已知風險」，更要建立能學習與自我調整的智能防線，整體體系也須快速適應風險樣貌的非典型演化。

現今詐騙手法從粗放轉為高精準滲透型，對金融機構的防禦機制形成更大挑戰。臺灣高等檢察署檢察官卓俊忠強調，單靠末端查緝難以根本解決犯罪，需結合行政主管機關與民間力量，共同建立常態性聯防溝通機制。行政院打詐2.0綱領的核心，在於運用AI防制、跨部會合作、強化被害人保護，提升全民風險意識與辨詐能力。

律商聯訊風險資訊台灣區總監張婷瑋指出，金融詐騙持續演化，但「合作」始終是提升防禦力的關鍵，除了技術導入，組織內部對風險定義與反應速度才是真正拉開差距的因素，未來擁有即時預警、靈活反應的架構，將是金融機構站穩市場的根本。