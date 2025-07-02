引國安憂慮…傳陸資鯨吞竹科矽光子廠 童子賢：有漏洞就把它補起來

媒體報導，中國大陸PCB龍頭東山精密，日前宣布將以約新台幣240億元高價收購竹科光通訊廠索爾思光電，引爆國安問題，對此，和碩（4938）董事長童子賢2日呼籲，「你就把它查清楚，有漏洞就把它補起來」。除了短期填補漏洞外，長期來看，我們應該制定一個規範。

童子賢2日出席鏡周刊主辦的「2025台美經濟新局高峰論壇」，以「川普主義其效應與對企業的影響」為題發表演講，會前接受媒體提問。

針對陸資收購竹科光通訊廠索爾思光電一事，童子賢回應，自己因為對此事來龍去脈變不清楚，沒辦法去評論這事情的細節，只能從目前全球中美對抗到各國都盡量在做科技管制這樣的角度去做一個參考。

童子賢表示，我相信矽光子是目前最先進的科技發展，一個非常重要科技領域，我想從政府官員到產業界的人士應該都要關心，我們的流程裡面是不是有什麼漏洞。

童子賢指出，商業競爭從廠商對廠商，到國家競爭國家對國家，有一些時候會遇到對方可能為了想要贏而用各種手段。那矽光子這個事情是繞道，就是說因為加入這一家公司股權，然後要他轉彎下單台積電（2330），從而避開美國跟台灣的一些管制。那我在想，「你就把它查清楚，有漏洞就把它補起來」。

除了短期填補漏洞外，其次，童子賢指出，長期來看，我們應該制定一個規範，他舉例，就是說如果有廠商利用個漏洞去協助一些不該協助的對象，那也要把它列入這個好好看管的對象。比如不讓他在先進製程下單。