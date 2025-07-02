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中科二林園區服務大樓暨警察二林分隊 2日揭牌啟用

經濟日報／ 記者宋健生／彰化即時報導
中科二林園區服務大樓暨警察二林分隊，2日舉行落成啟用揭牌典禮。中科管理局提供
中科二林園區服務大樓暨警察二林分隊，2日舉行落成啟用揭牌典禮。中科管理局提供

國科會中科管理局二林園區服務大樓暨警察二林分隊，2日舉行落成啟用揭牌典禮，中科管理局長許茂新指出，園區將發揮產業聚落優勢，不僅補強半導體供應鏈、推動資安與AI研發，更將促進通訊產業創新與智慧醫療發展，致力打造綠能科技示範基地，建立永續產業生態系。

今天包括許茂新、保安警察第二總隊副總隊長陳進吉、勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞、二林鎮長蔡詩傑、科學園區同業公會副理事長蔡國洲及園區企業精英等，共同出席落成啟用揭牌典禮，見證中科二林園區服務邁入新的里程碑。

中科二林園區總面積達631公頃，其中344公頃為產業用地。歷經多年規劃與環評程序，2018年完成第二階段環評並正式啟動招商。截至今年5月底，已核准入區廠商共計41家(包含5家擴廠) ，核配土地面積約89公頃，整體投資金額達1,162.85億元。

依據環評報告書，園區以引進低用水、低排放的產業為原則，聚焦精密機械、光電、積體電路、生技、綠色能源及電腦周邊等產業，目前矽品精密、合晶科技、成運汽車等指標企業已陸續進駐，園區榮景可期。

許茂新表示，二林園區未來累計可創造超過1萬個就業機會，對吸引青年返鄉、促進人口回流與地方產業繁榮，實踐在地就學、就業、安居的政策目標有促進作用。

新落成的園區服務大樓除提供招商與廠商服務外，同時具備就業服務、接待各界參訪及會議等多功能，成為加速園區開發與產業鏈結的樞紐節點。

中科管理局強調，未來將持續攜手地方政府與企業，共同打造具有韌性與競爭力的科技產業環境，為台灣未來科技發展奠定堅實基礎。

台灣科學園區科學工業同業公會副理事長蔡國洲致詞。中科管理局提供
台灣科學園區科學工業同業公會副理事長蔡國洲致詞。中科管理局提供
中科二林園區服務大樓暨警察二林分隊揭牌啟用典禮，中科管理局長許茂新致詞。中科管理局提供
中科二林園區服務大樓暨警察二林分隊揭牌啟用典禮，中科管理局長許茂新致詞。中科管理局提供

中科 半導體 環評 生技

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