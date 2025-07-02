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受地緣政治、美出口禁令影響！2025年AI伺服器出貨年增幅度略減

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
AI示意圖。圖／AI生成
AI示意圖。圖／AI生成

根據TrendForce最新研究，北美大型CSP目前仍是AI伺服器市場需求擴張主力，加上tier-2資料中心和中東、歐洲等主權雲專案挹注，需求穩健。在北美CSP與OEM客戶需求驅動下，預估2025年AI server出貨量將維持雙位數成長，然因中國大陸市場受地緣政治、美國出口禁令影響，TrendForce微幅下修今年全球AI server出貨量至年增24.3%。

觀察北美五大CSP近期動態，Microsoft今年仍聚焦投資AI領域，一定程度壓抑通用型server採購量。AI server布局方面，Microsoft主要採用輝達（NVIDIA）的GPU AI方案，自研ASIC的進展相對較慢，預估其2026年新一代Maia方案才會較明顯放量。

Meta今年為因應新資料中心落成，對通用型server的需求顯著增加，多數server採用AMD平台。近期也積極布局AI server基礎設施，同步拓展自研ASIC AI，預估其MTIA晶片2026年出貨量有機會達翻倍成長。

Google今年受惠主權雲專案以及東南亞新資料中心落成，顯著提升server需求。此外，Google本是自研晶片布建比例較高的業者，其針對AI推論用的TPU v6e已於上半年逐步放量成為主流。

AWS的自研晶片目前以Trainium v2為主力平台，據TrendForce了解，AWS已啟動不同版本的Trainium v3開發，預計2026年陸續量產。受惠Trainium平台擴充與AI運算自研策略加速，預估2025年AWS自研ASIC出貨量將達雙倍成長，為美系CSP最強。

和前四大CSP相比，Oracle更著重採買AI server與IMDB (In-Memory Database) server。該公司今年將更積極布建AI server基礎設施，除整合自家核心業務雲端資料庫及AI應用外，因應美國等主權雲專案，其對NVIDIA GB Rack NVL72需求也明顯提升。

此外，近期因國際關稅政策變化，多數server enterprise OEM重新檢視2025年下半年市場規劃，目前TrendForce預估全年整體server(含通用型server和AI server)出貨年增約為5%，和先前評估相符。

AI 貨量

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