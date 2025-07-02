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巴斯夫調整全球電子材料事業處高階主管人事 並以台北為策略營運基地

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

巴斯夫1日宣布其全球電子材料事業處的高層主管人事調整；此外，即日起，巴斯夫全球電子材料事業處將以台灣台北為其策略營運基地。

這些變動將從供應面推動電子材料與半導體材料的創新與成長，並充分發揮台灣在全球半導體創新與製造方面的重要角色。憑藉在這個重要市場的穩固根基，巴斯夫的目標是增強競爭優勢，更有效地回應主要位於東亞和美國的關鍵客戶不斷變化的需求。同時，更接近市場的策略也將加強對顯示器和特用金屬材料產業客戶的服務需求。

巴斯夫電子材料事業處高階主管人事變更如下:

自2025年7月1日起，黎博曼 (Jens Liebermann) 將擔任全球電子材料事業處資深副總裁，領導巴斯夫全球電子材料業務。黎博曼曾任全球電子材料事業處半導體材料全球銷售副總裁暨台灣巴斯夫總經理。在新的職務上，他將運用其在半導體產業的豐富專業知識和成功經驗，確保持續加速策略性客戶的業務發展。黎博曼的領導對於該業務部門的長期成長，尤其是在半導體產業快速發展的環境中，有至關重要的角色。

自2012年起擔任電子材料事業處負責人的羅齊樂 (Lothar Laupichler) 博士，在巴斯夫工作32年後決定退休。巴斯夫全球營運總裁葛畢萊 (Gops Pillay) 表示：「羅齊樂博士對於精進巴斯夫服務先進半導體、顯示器和特用金屬材料產業的實力貢獻卓著。」

此外，Rolic Technologies公司總經理、巴斯夫顯示器材料業務負責人艾金石 (Moritz Ehrenstein) 博士將接替黎博曼，擔任巴斯夫全球電子材料事業處半導體銷售副總裁，常駐台灣。艾金石擁有豐富的產業經驗，尤其是在創新技術的研發方面，在管理巴斯夫顯示器材料業務之前，曾負責巴斯夫半導體材料業務的全球銷售管理。

巴斯夫是全球領先的電子材料供應商。巴斯夫電子材料事業處為先進半導體和顯示器產業提供製程化學品和客製化配方解決方案，並為消費性電子和工業應用提供金屬零件所需之材料。

半導體 巴斯夫 顯示器

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