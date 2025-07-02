碩網資訊7月下旬上櫃 今年持續研發生成式 AI 產品、拓展海外市場

碩網（7547）預計3日舉辦上櫃前業績發表會，預計7月下旬掛牌上櫃，2日在興櫃收盤參考價98.4元。碩網多年來隨科技趨勢加強技術研發，過去10年來與微軟合作，以專精的自然語言處理與各種對話式AI應用整合微軟平台，有效銜接各家大語言模型與企業內部應用系統，協助企業進行AI代理服務，2023年隨著生成式AI的技術崛起，推出生成式AI解決方案 GenAI Admin Portal生成式AI應用管理平台，成為目前成長最快的主力產品。

自2022年ChatGPT問世，帶動生成式AI商機爆發，碩網憑藉著在企業對話式AI領域深耕20餘年之經驗，迅速掌握生成式AI技術在企業應用之場景，推動企業客戶對其智能對話式AI應用產生新一波之升級需求。

碩網公布相關財務資料，有海內外700家以上企業，2024年度合併營收達3.33億元，較前一年同期成長64.96%，每股純益2.01元，較前一年同期成長64.75%。最新主力產品GenAI Admin Portal可協助客戶依照不同應用場景選用各種最先進的LLM，快速打造高可靠度的多語系AI對話服務，協助企業整合如ERP、CRM、HRIS、SCM等內部系統，打造跨系統之AI代理應用，協助企業得以更快速地實現智慧化轉型。

2024年GenAI Admin Portal占營收比重由2023年4%跳升至2024年49%，貢獻營收1.6億元，為主要成長動能。今年可望再創佳績，2024年持續日本大型保險客戶導入虛擬人與量子運算技術之最新生成式AI應用，隨著政府近年大力推動的「百工百業用AI」政策持續發酵，在金融、製造、公用事業、零售、生技醫療與政府部門等垂直產業均已囊括多家指標龍頭客戶，建立成功案例，具備明顯領先者優勢。

海外市場為碩網另一成長主軸，透過在對話式AI領域成功與微軟等國際大廠共同建立指標企業成功案例，領先掌握全球最先進的AI技術，碩網成功獲得多家日本當地合作夥伴之青睞，已累積逾30家當地客戶，在日本市場展現優勢。碩網2024年碩網日本營收貢獻1.18億元，占營收比重由前一年度7%上升至35%，合作夥伴暨大股東伊藤忠集團亦針對生成式AI成立專職小組大力推廣碩網產品。