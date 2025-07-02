新台幣強升衝擊 南電第2季法人估轉虧、下半年旺季拚轉盈

新台幣今年第2季強升約12%，衝擊主要中高階產能在台灣的PCB載板廠商，考驗各廠商管理。法人分析，新台幣強升衝擊下預估南電（8046）第2季本業雖仍獲利但整體將因匯兌損失逾2億元轉虧損，下半年旺季到來再力拚轉盈。

事實上就匯率衝擊南電前董座吳嘉昭在先前股東會交棒前已預告，載板方面的接單及產銷狀況還是很好，但在關稅和新台幣升值的雙面夾擊下，第2季的業績會比較辛苦。

法人則預估，南電今年第2季本業雖仍可維持獲利，但受新台幣升值衝擊干擾毛利率估計毛利率，估毛利率維持低檔5%上下和首季差異不大，業外估計有匯損逾2億元干擾實際待公司結算，但預期稅後整體將轉為虧損。

至於下半年，法人預估，步入PCB傳統旺季，加上BT載板業務受惠記憶體DDR4需求回穩等加持，有利於第3季營收重返百億元規模以上，雖然匯率仍有不利因素但短線急升過後預期企業已有調適，在傳統旺季規模回升與產品組合優化下有機會帶動獲利轉為正數，使全年仍維持正數。