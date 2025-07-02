人型機器人是好高騖遠？廣達林百里、凌華劉鈞「科技業老實樹」這樣說

機器人產業規模2030年上看2000億美元，其中人型機器人話題性高，兩位科技業「老實樹」廣達（2382）董事長林百里與凌華（6166）董事長劉鈞對人型機器人看法類似，林百里認為人型機器人是好高騖遠的產品，凌華8年前就供應波士頓動力及新創Agility Robotics，劉鈞坦言布局雖早但市場量真的不大，林百里次子林宇輝則從產業/服務型機器人新技術切入。

廣達董事長林百里是科技業老實樹，雖人型機器人話題正熱，但他很早就直言做泛用型人型機器人是「好高騖遠」，產品難做又沒什麼客人，造價因過高拿來做家務不划算。

對於同業積極切入該市場，他坦言「是明知不可為而為之」，相反地專用機器人較有價值，因為技術不斷改良可持續進步，機器本身也因複雜性高而單價不斐，因此，目前廣達是先鎖定智慧製造，切入機器手臂市場，人型機器人有研究但未加入。

波士頓動力機器人是老牌機器人公司，創業以來經營挑戰不斷而多次易主，其知名機器狗台灣供應商有凌華跟信邦，凌華跟波士頓動力合作8年，凌華目前也一起供貨波士頓動力跨入的人型機器人Altas控制電腦，另外信邦提供機器狗快速動作下，可以反覆撓折不斷的特殊連接線束。

凌華董事長劉鈞坦言，現在無論是機器狗或人，市場規模都很小，對凌華業績貢獻也不大。他舉例，即便一台機器狗電腦1000美元，一年賣1000隻也才100萬美元，故機器狗/人雖是好題材，但現在都還沒有到成熟大量階段。

他認為，反而最近兩年市場最快成長會是Edge AI，不過初期會先在商業市場興起，走到工業電腦這一步還要一段時間。

劉鈞表示，目前他最看好是地端的Edge AI應用，兼顧資料機敏保護跟訓練自主，透過蒸餾跟專家模型技術，可以打造邊緣AI應用，他觀察中國大陸目前相關應用新創百花齊放，這些小語言模型應用最終仍需要硬體。

另一種機器人形式是無人機，劉鈞表示，歐美軍用市場接下來一定相當好，這類產品需自主飛行，CPU跟規格都不會太差，而反制雷達設備也同樣需求看好，凌華跟歐美系統廠商都有合作，供應攝像鏡頭及飛行控制器等產品，目前市場處於初期成長階段，凌華早已跟許多無人機業者建立長期供貨關係。

凌華跟事欣科是台灣少數拿到美國ITAR（國際武器貿易管制條例）認證的供應商，可以供貨給美國軍火武器廠商。

廣達林百里次子林宇輝創業成立聚達創投，本週舉行研討會，該創2年內投鎖定四大領域布局，包括機器人、太空、資料中心、空間運算，其中機器人關心的是運算、電源、感測、致動器、控制器等，預估2030年市場規模上看2000億美元。

林宇輝與共同合夥人喬國笙表示，他們看好產業應用及服務機器人，機器人在AI帶動下有很多實用跟彈性應用，尤其是人力短缺將使協作機器人有強需求。

他分析，機器人初期階段或許不會需要跟台灣合作，但當需要運算跟系統整合能力時，台灣產業就有厲害之處，會成為機器人新創的首選，故談人型機器人是看不同階段發展會有不一樣的策略。

他舉自駕車發展軌跡為例，一旦汽車進入量產階段，台灣供應鏈也成為其確保品質跟共同研發階段關鍵伙伴，不過他們兩人也認同人型機器人還在早期階段，美國幾家大型人形機器人新創也都有保持聯繫，也就是回歸到該新創發展歷程。