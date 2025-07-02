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友訊印度報捷 拿下高毛利商用路由器訂單

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

全球網通領導品牌 D-Link友訊科技（2332）深耕印度市場的商用及家用市場，友訊今日表示，於印度市場再傳捷報，第2季取得企業用無線基地台訂單，7月底陸續出貨，友訊科技執行長暨發言人張家瑞表示，近期印度市場表現不僅印證策略方向正確，更凸顯商用產品線穩定的毛利結構，可望強化營收韌性，並穩固友訊在當地市場領導地位。

友訊今日盤中小漲0.25元，股價來到17.6元。

友訊表示，2025年第2季成功取得 5 萬台企業級無線基地台（EAP）訂單，自7月起陸續出貨，展現多年深耕中小企業市場與解決方案的佈局成果。

除商用市場表現亮眼，友訊指出自今年第1季起也針對家庭與小型辦公室用戶市場，推出由臺灣設計、製造的雙頻 Wi-Fi 6 路由器。目前已陸續出貨，今年度預計將有至少10萬台雙頻Wi-Fi 6路由器鋪貨至印度主要通路，主打穩定與高效能，協助消費者邁向高速連網升級。

友訊觀察，印度長期以 Wi-Fi 5 與Wi-Fi 4為主流，但隨著基礎建設改善與數位轉型政策推動，Wi-Fi 6 的應用正在興起，不久也將成為新一波成長關鍵。

張家瑞指出，友訊科技早已掌握市場變化節奏，正式在印度推出第一支Wi-Fi 6產品，結合高頻寬、穩定傳輸與 AI 智慧管理等功能，在今年第2季即搶得出貨先機。

張家瑞認為，D-Link友訊科技的產品策略已明確轉向高效能與高附加價值路線，實際成果反映在訂單成長與通路回饋上；未來將持續提供性能與價格兼具的產品組合，引導市場朝向新世代無線標準升級，協助企業與消費者因應更高頻寬需求與連網場景的變化。

友訊近年積極攜手臺灣網通產業鏈，導入由台鋼集團主導的上下游整合資源，形塑 MIT 網通國家隊。透過強化資安設計、製造品質與國際標準認證，提升產品交期穩定性與競爭門檻，也進一步強化品牌在國際市場中的可信度與差異化定位。

友訊深耕印度市場已久，自1995年進軍印度，2001年即於孟買等全國性指標交易所掛牌上市，成為首家於印度掛牌之臺灣企業。30 年來持續深耕系統整合商與電信業者合作關係，從企業網路到家庭連線，累積穩固的市場信任與技術口碑。

張家瑞強調，面對印度成為全球最具潛力的網通新興市場之一，友訊將持續以在地經營模式為核心，深化與當地通路以及人才合作，靈活應對政策與市場變化，並以更具競爭力的產品組合，引領印度邁向高速、智慧化的無線連網新時代。

Wi-Fi 印度 友訊

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