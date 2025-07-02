索爾思光電疑遭陸資收購 經部：須先事先申請許可並嚴格審查

針對擁有的先進半導體技術索爾思光電遭中資併購，引發外界疑慮。經濟部2日回應，近期媒體報導陸資東山精密擬收購索爾思光電，經濟部目前尚未收到索爾思光電投資計畫變更申請。經濟部已函告該公司收購案涉及投資計畫變更，依陸資投資規範應事先向經濟部申請許可。

經濟部表示，將於收到索爾思光電申請案後，將依兩岸條例及陸資許可辦法等規定，就投資案是否有影響國家安全、對產業發展有不利影響等因素，會同國安局、陸委會、產業技術主管機關等單位嚴格審查。

經濟部今日上午發出聲明指出，經濟部自2016年該公司上層股東變更為陸資身分後，即依據陸資許可辦法掌握公司動態。

近期媒體報導陸資東山精密擬收購索爾思光電一節，經濟部表示，尚未收到該公司投資計畫變更申請。經濟部已函告該公司收購案涉及投資計畫變更，依陸資投資規範應事先向本部申請許可。

經濟部表示，將於收到申請案後，將依兩岸條例及陸資許可辦法等規定，就投資案是否有影響國家安全、對產業發展有不利影響等因素，會同國安局、陸委會、產業技術主管機關等單位嚴格審查。

針對公司營運狀況及技術層級，經濟部已於2026年6月主動函請該公司說明股權結構及營運現況，倘該公司經營有涉及影響國家安全及經濟發展之虞，本部將依規定廢止該公司的投資許可。

根據鏡周刊報導，老牌光通訊廠索爾思光電遭中資併購，該公司擁有的先進半導體技術屬國防等級，爆料人士表示，索爾思早在2016年和2021年就2度賣給中資，該公司設計的3奈米和5奈米晶片卻還能在台積電下單，引發外界疑慮。