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Switch 2 7月10日熱血登台！全國電子現貨開賣、瑪利歐賽車試玩體驗會

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
全國電子為迎接任天堂Switch 2新機上市，將於7月10日至7月13日在文心秀泰及樹林秀泰門市舉辦《瑪利歐賽車世界》試玩體驗會。照片提供／全國電子
全國電子為迎接任天堂Switch 2新機上市，將於7月10日至7月13日在文心秀泰及樹林秀泰門市舉辦《瑪利歐賽車世界》試玩體驗會。照片提供／全國電子

任天堂（Nintendo）最新遊戲主機Switch 2預計於7月10日在台灣市場正式發售。全國電（6281）表示，旗下全台門市屆時將提供Switch 2現貨。

為配合新機上市，全國電子規劃了限時優惠活動。凡於7月10日至7月31日期間購買Switch 2主機的消費者，可獲得一張500元筆記型電腦折價券。

此外，全國電子將舉辦Switch 2《瑪利歐賽車世界》試玩體驗會。活動時間為7月10日至7月13日下午2點至晚上8點，地點位於全國電子的文心秀泰門市（台中市南屯區文心南路289號1樓）及樹林秀泰門市（新北市樹林區樹新路40-6號4樓）。民眾可前往上述門市體驗Switch 2。

考量到目前全球Switch 2供貨狀況仍趨於緊張，全國電子門市此舉或有助於滿足台灣市場部分玩家的購買需求。

Switch 全國電子

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